Jorge Bustos: 'El titular de la noche es la debacle absoluta del sanchismo, un giro histórico en Extremadura'

Así ha concluido el primer round del largo ciclo electoral que ha arrancado en Extremadura y que dirimirá el poder territorial y central en España durante el próximo año y medio. Para el analista Jorge Bustos, el titular principal de la noche se centra en el que ha sido uno de los principales feudos socialistas, donde el PSOE ha experimentado lo que califica como una debacle histórica.

Una victoria amarga para Guardiola

María Guardiola adelantó las elecciones al carecer de presupuestos, pero no ha logrado conquistar la mayoría absoluta con la que soñaba. Aunque el resultado era difícil, la propia candidata había alentado esa esperanza. Su futuro como presidenta y la gobernabilidad de la región quedan ahora en el aire.

Se da la paradoja de que VOX, pese a obtener un gran resultado con 11 escaños, podría ser menos influyente que cuando tenía cuatro. Según Bustos, "se da la paradoja de que VOX, que tiene un gran resultado, va a ser menos influyente con 11 escaños que con 4". A Guardiola le bastaría la abstención de la formación para ser investida, lo que aleja sus expectativas iniciales de una mayoría absoluta.

El castigo al 'sanchismo'

Para Bustos, el gran titular de la noche es "la debacle absoluta del sanchismo", que supone "un giro histórico de la hegemonía ideológica en esta tierra". Este cambio se refleja en una Extremadura que, según el analista, "ha pasado de ser 60 por 100 de derechas".

Este resultado se debería, en parte, a una "inhibición del votante socialista". De acuerdo con el análisis de Bustos, este electorado ha querido castigar directamente al presidente del Gobierno central. En sus palabras, ha sido una forma de "darle una patada en el trasero a Pedro Sánchez" al optar por la papeleta de Miguel Ángel Gallardo.

EL PP GANA PERO SIN MAYORÍA ABSOLUTA

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Extremadura con 29 escaños y el 43 % de los votos, bajo el liderazgo de María Guardiola, mejorando en un diputado y cuatro puntos porcentuales respecto a los comicios de mayo de 2023. Sin embargo, el PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta y obtiene alrededor de 20.000 votos menos que entonces. El PSOE registra su peor resultado histórico en la comunidad, al perder 10 escaños y quedarse con 18 diputados, en un contexto marcado por la fragmentación del voto.

Por su parte, Vox es uno de los grandes beneficiados de la jornada electoral al pasar de 5 a 11 escaños, con el 16,9 % de los votos, consolidándose como actor clave para la formación de gobierno. También Unidas por Extremadura mejora sus resultados al obtener 7 diputados, tres más que en la anterior legislatura. El reparto de escaños refleja un debilitamiento del bloque socialista y un fortalecimiento de las fuerzas situadas a su derecha y a su izquierda, lo que anticipa un escenario de negociación para la investidura y la gobernabilidad de la comunidad.