"Entre un 3% y un 4% de los votantes socialistas ya dice directamente que votará a Vox"

Un fenómeno que ya anticipaban las encuestas nacionales en los últimos meses ha comenzado a hacerse visible también en Extremadura. Según los sondeos preelectorales y los resultados que se han dado este domingo en esa región se consolida un trasvase de voto inédito: entre un 3% y un 4% de los votantes socialistas afirma directamente que votará a VOX en las próximas elecciones.

Un salto ideológico sin precedentes

Este porcentaje, que a primera vista puede no parecer elevado, adquiere una nueva dimensión si se extrapola a escala nacional, donde podría representar alrededor de 300.000 votos. Los análisis demoscópicos subrayan que este movimiento no se corresponde con el de un votante de centro que oscila entre bloques, sino que supone un salto mucho mayor en el plano ideológico.

Más por encima de la ideología está la imagen que tienen del candidato" Juan Francisco Caro Politólogo

El votante joven, clave del cambio

El perfil que explica esta tendencia es principalmente el del votante más joven, que está apoyando a VOX de forma creciente. Para este grupo, según se desprende de las encuestas como explica el politólogo Juan Francisco Caro, "más por encima de la ideología está la imagen que tienen del candidato". Esto sugiere que su decisión está más influida por los discursos del día a día y la percepción de su entorno que por un posicionamiento ideológico tradicional.