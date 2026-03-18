La patronal de Extremadura exige un Gobierno urgente para frenar la incertidumbre económica

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que Extremadura cuente con un gobierno estable antes de Semana Santa. La patronal ha advertido que prolongar la situación de incertidumbre actual, casi tres meses después de las elecciones del 21 de diciembre, perjudica gravemente al tejido empresarial de la región.

Un freno a la actividad económica

Desde la confederación empresarial se ha señalado que la ausencia de un Ejecutivo conformado afecta directamente a la actividad económica y a la toma de decisiones empresariales. El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha subrayado que “Extremadura no puede permitirse seguir en una situación de indefinición. Las empresas necesitan estabilidad, seguridad jurídica y una hoja de ruta clara para poder invertir, crecer y generar empleo”.

Extremadura no puede permitirse seguir en una situación de indefinición" José Luis Iniesta CIEM

La organización, que es la más representativa de Extremadura al integrar a más de 23.000 empresas y autónomos, ha recordado que el contexto actual ya está marcado por una elevada incertidumbre internacional. A las tensiones geopolíticas y económicas no se puede añadir un escenario de parálisis interna. “Ya existen demasiados factores externos que generan incertidumbre. Lo que necesitamos en el ámbito interno es justo lo contrario: certezas, previsibilidad y un entorno que facilite la actividad empresarial”, ha añadido Iniesta.

Ya existen demasiados factores externos que generan incertidumbre" José Luis Iniesta CIEM

Llamamiento al diálogo

CIEM ha insistido en que la falta de gobierno retrasa decisiones clave, limita la ejecución de políticas económicas necesarias y puede afectar a la confianza de los inversores en la región. Por ello, la patronal ha hecho un llamamiento al diálogo constructivo y a la responsabilidad. “Es momento de diálogo, de responsabilidad y de pensar en el interés general de Extremadura. Las empresas y las personas trabajadoras autónomas necesitan un marco estable para seguir aportando crecimiento y empleo”, ha concluido el presidente de la confederación.