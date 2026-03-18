Sito Alonso desata la euforia en Murcia y lanza una enigmática dedicatoria

Sito Alonso ha calificado de 'espectacular' la noche vivida en el Palacio de los Deportes, donde el UCAM Murcia CB ha sellado su pase a las semifinales de la FIBA Europe Cup tras vencer al Reggiana Pallacanestro. El entrenador se ha mostrado 'impresionante' y 'súper feliz' por el apoyo de los 7.000 aficionados que han llenado la grada, asegurando que el equipo y la ciudad están 'contagiados de una energía increíble'.

Una dedicatoria con misterio

Más allá de la victoria, Alonso ha revelado una motivación personal que ha añadido intriga a su discurso. "Tenía muchísimas ganas de ganar a un equipo italiano con un entrenador griego", ha confesado, para después aclarar que sus palabras no se referían al rival de esta noche, por cuyo entrenador, Dimitris Priftis, siente "admiración y respeto". El técnico ha concluido este punto animando a los periodistas a "investigar".

El orgullo por una identidad innegociable

El preparador madrileño ha vuelto a insistir en la identidad del equipo como clave del éxito, un grupo que no depende de las excusas. A pesar de no poder contar con jugadores como Dylan Ennis, el equipo "lucha y pelea". "Nosotros no somos un equipo que se queja del acierto ni de las lesiones, nos da igual", ha afirmado con contundencia.

No somos un equipo que se queja del acierto ni de las lesiones" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Esta filosofía se refleja en el juego. Alonso ha explicado que, aunque el equipo anotó una cifra "ridícula" de 28 puntos en la primera parte, lo importante es que el rival solo metió 27. "Si no hay acierto, tienes que dejarlo a un lado y hacer un esfuerzo grande por el equipo", ha remarcado.

Un proyecto que marca la diferencia

Para Sito Alonso, volver a unas semifinales europeas mientras el equipo se mantiene en el top 5 de la Liga Endesa "es increíble" y consolida el proyecto del club.

He jugado aquí contra equipos buenísimos con 2.000 personas" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El técnico ha recordado sus inicios en Murcia, cuando jugaba "contra equipos buenísimos con 2.000 personas". El lleno absoluto del Palacio en un miércoles de competición europea demuestra la nueva dimensión del club. "Eso marca un proyecto, marca una línea", ha concluido orgulloso.