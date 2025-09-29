Guardiola convocará elecciones si la oposición bloquea los PGEX: "O presupuestos para el futuro o el futuro lo decidirán los extremeños"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este lunes que si no se aprueban los Presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones".

Ante esta situación, "el escenario planteado es: o presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan y lo elijan los ciudadanos extremeños", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha añadido que "no se puede gobernar a toda costa y porque antes que el gobierno está nuestra tierra".

Por todo ello, "si vemos que no tenemos las herramientas que necesitamos para que se siga produciendo el avance que se ha iniciado en nuestra tierra, pues tendrán que ser los ciudadanos extremeños los que elijan de manera democrática qué futuro quieren para Extremadura", ha reiterado.

El objetivo es "aprobar el mejor presupuesto posible para nuestra tierra, para Extremadura y en beneficio de todos los extremeños", tras lo que ha admitido que "eso no depende solo de nuestra voluntad", por lo que ahora "serán el resto de grupos los que tengan que pronunciarse al respecto", ha dicho.

Además, la presidenta extremeña ha anunciado que este mismo martes la Junta de Extremadura registrará en la Asamblea de Extremadura una propuesta de reforma del reglamento para que las legislaturas duren cuatro años "aunque se produzcan elecciones anticipadas".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa en la tarde de este lunes, tras mantener una reunión con los representantes de los grupos parlamentarios PSOE, PP y Unidas por Extremadura, a la que Vox no ha acudido.