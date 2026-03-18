Sevilla se viste de gala para la premier del documental 'Cayetana la duquesa de todos'

Sevilla se prepara para una de las citas culturales y sociales más destacadas de la semana. El Cine Cervantes acogerá este jueves la premier de 'Cayetana, la duquesa de todos', un ambicioso documental que permitirá al público acceder por primera vez al archivo secreto de la Casa de Alba y descubrir aspectos desconocidos de la vida de Cayetana Fitz-James Stuart.

La producción, impulsada por Ábside Media Producciones, aspira a convertirse en la obra audiovisual de referencia sobre la duquesa de Alba, una figura que marcó durante décadas la vida social y cultural de España.

Un documental “con la familia, no sobre la familia”

Uno de los elementos más singulares del proyecto es que se trata de “un documental hecho con la familia, no sobre la familia”, ya que cuenta con la colaboración directa de la Fundación Casa de Alba y con testimonios en primera persona de varios de sus hijos.

Gracias a ese acceso privilegiado, el documental incorpora material inédito procedente del archivo personal de la Casa de Alba, imágenes y documentos que nunca antes habían sido mostrados públicamente.

Además, por primera vez Cayetano y Eugenia hablan en profundidad de su madre, ofreciendo un retrato mucho más íntimo y personal de una de las aristócratas más conocidas y queridas por los españoles.

A través de estos testimonios y de un cuidado relato audiovisual, la producción recorre los momentos más significativos, y también algunos de los más desconocidos, de la vida de Cayetana Fitz-James Stuart, desde el Madrid, donde nació, hasta la Sevilla que siempre consideró uno de los lugares más importantes de su vida.

Sevilla se convierte en el epicentro social del estreno

La jornada comenzará por la mañana con una rueda de prensa en la que participarán Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona; Lucía Fernández del Viso, directora general de Ábside Media; Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur; y Manuel Salas, productor ejecutivo del documental.

Ya por la tarde, a partir de las 19:30 horas, el Cine Cervantes se convertirá en el epicentro social de la ciudad con una alfombra roja por la que pasarán numerosas personalidades del mundo de la cultura, la música, la moda y la sociedad andaluza.

El acto incluirá una breve presentación institucional antes de la proyección del documental en una noche que reunirá a buena parte de la vida cultural y social sevillana.

Una producción andaluza con proyección internacional

'Cayetana, la duquesa de todos' se enmarca en la conmemoración del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, una efeméride que busca poner en valor el legado de una figura que logró conectar con varias generaciones de españoles.

ABSIDE MEDIA Documental 'Cayetana, la duquesa de todos'

El documental se estrenará el próximo 28 de marzo en Canal Sur y posteriormente llegará también a Netflix, lo que refleja la dimensión del proyecto y su proyección más allá de Andalucía.

Con esta producción, Ábside Media Producciones refuerza su apuesta por los grandes proyectos audiovisuales y demuestra su capacidad para abordar producciones de gran alcance que conectan historia, cultura y memoria colectiva.