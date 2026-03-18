La Fundación Cibervoluntarios cumple 25 años reduciendo la brecha digital en Extremadura

La Fundación Cibervoluntarios celebra su 25 aniversario con un objetivo claro: ayudar a usar y comprender la tecnología para reducir la brecha digital. Desde su creación, ha impulsado una red pionera en voluntariado tecnológico para ofrecer formación gratuita a personas de todas las edades y en cualquier territorio. Javier Sánchez, su director de comunicación, destaca que la premisa siempre ha sido la misma: "formaciones gratuitas y disponibles para todo tipo de públicos y todo tipo de edades en todo tipo de territorio".

Programas para la soberanía digital

La fundación pone a disposición de ayuntamientos, ONG y otras asociaciones una red de más de 4.500 voluntarios en toda España. A través de ellos, organiza talleres y cursos gratuitos en competencias digitales. Javier Sánchez explica que los programas son muy diversos, como el proyecto Yo Conect, dirigido a mayores de 18 años. En él, se trata de "aprender a utilizar el móvil, de aprender a utilizar el ordenador o cosas mucho más avanzadas, ejemplo que aprender a utilizar la inteligencia artificial, pues para ayudarte en tu negocio".

El fin último de estas iniciativas es que las competencias digitales "lleguen a todo el territorio y a todos los ciudadanos, porque es la mejor manera de garantizar que esos ciudadanos tienen una soberanía digital", afirma Sánchez.

Impacto real en Extremadura

El impacto de la fundación es especialmente notable en Extremadura, donde en el último año se ha formado a más de 15.000 personas de manera gratuita. De ellas, aproximadamente 8.600 residen en la provincia de Badajoz y 6.400 en la de Cáceres. Según el director de comunicación, estas formaciones permiten realizar tareas cotidianas que generan autonomía, "como aprender a hacer una videollamada o cosas tan sencillas pero tan indispensables en el día a día como puede ser el poder pedir una cita médica a través del servicio de salud".

Sánchez destaca dos aspectos clave del éxito de los programas: por un lado, "las ganas de aprender que tienen todas las personas que asisten a nuestros talleres" y, por otro, el entusiasmo de la red de voluntarios. De hecho, es habitual que los propios beneficiarios de los programas decidan repetir la experiencia para seguir formándose y generando esa independencia digital.

Sin tecnología no hay inclusión hoy en día" Javier Sánchez Fundación Cibervoluntarios

Cómo ser cibervoluntario

Cualquier persona puede unirse a la red de voluntarios. El proceso es sencillo: basta con rellenar un formulario en la web Cibervoluntarios.org. El equipo de la fundación contacta con el interesado para "entender qué es lo que te apetecería enseñar y cuál es tu disponibilidad". El compromiso de tiempo es flexible, a veces de solo "una o dos horas a la semana", y la fundación facilita todo el material didáctico necesario para impartir los cursos.

Desde la fundación se insiste en que "sin tecnología no hay inclusión hoy en día", un mensaje que buscan trasladar sin generar rechazo. La clave, según Sánchez, es enseñar "con muchísima paciencia, con mucho tacto y también con muchas ganas de enseñar". El objetivo es romper la barrera que aleja a muchas personas del mundo digital.

Esa brecha digital de la que hablamos, al final se traduce en una brecha social" Javier Sánchez Fundación Cibervoluntarios

Esta barrera se refleja en datos preocupantes. Según el informe de sociedad digital de 2024 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, un 30% de la población española no tiene competencias digitales básicas. La cifra aumenta hasta el 43% en municipios de menos de 10.000 habitantes. "Esa brecha digital de la que hablamos, al final se traduce en una brecha social", advierte Javier Sánchez. Para combatirla, la fundación colabora con más de 7.000 entidades en todo el país y una red de 4.500 cibervoluntarios.