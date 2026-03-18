Los penitentes en miniatura "made in Ciudad Real" que arrasan en la Semana Santa de toda España

Ana Muñoz, gerente de la tienda de artículos religiosos "Santa María" de Ciudad Real

A pocos días de la Semana Santa, la tienda de artículos religiosos Santa María de Ciudad Real se convierte en un hervidero de cofrades.

Regentada por los hermanos Ana y Pablo Muñoz, enfrente de la Catedral, este establecimiento es toda una institución, con más de 30 años de historia vistiendo a penitentes y costaleros de toda la provincia.

Pero no solo de capirotes, velas, rosarios o calzado cofrade vive esta tienda. Entre sus paredes guarda un tesoro muy apreciado en todo el país: las famosas figuritas de barro Alborox.

Penitentes en miniatura para toda España

Hace cuatro años, Ana Muñoz se embarcó en esta aventura. "Al cerrar la fábrica de las figuritas de Alborox, en Granada, decidimos quedarnos con la producción" ha explicado en COPE.

Ahora, desde su taller en Ciudad Real, elabora artesanalmente penitentes de barro personalizados para cofradías de toda España, convirtiendo su producción en un referente "made in Castilla-La Mancha".

Salen de Ciudad Real los penitentes de las cofradías de la Semana Santa de toda España" Ana Muñoz propietaria de la tienda de artículos religiosos "Santa María"

El alcance de este trabajo es nacional, como confirma la propia Ana, artesana titulada.

"Salen de Ciudad Real los penitentes de todas las cofradías de la Semana Santa de toda España", con pedidos de lugares como Linares, Murcia, Sevilla o Valladolid.

Además, por segundo año consecutivo, colabora con Turismo de Ciudad Real para regalar estos penitentes en miniatura en un juego infantil de promoción de la Semana Santa local.

CRTV Penitente realizado por Ana Muñoz que el Ayuntamiento regala a los más pequeños de la capital al completar un juego de Semana Santa

La revolución del capirote de PVC

El producto estrella de este establecimiento son sus capirotes de PVC, una innovación que impulsó el padre de los actuales dueños hace más de 20 años para sustituir al tradicional y rígido cartón.

Este material es más ligero, moldeable y duradero, lo que permite crear piezas totalmente personalizadas. El proceso es artesanal: se toman las medidas de la cabeza del cofrade y de su capillo para fabricar un capirote que ajuste a la perfección.

Ana Muñoz defiende que la comodidad es fundamental, porque "a la procesión hay que ir a disfrutar, no a sufrir".

Un capirote mal ajustado puede arruinar una estación de penitencia con un dolor de cabeza persistente.

Aunque también comercializan los capirotes de rejilla, sobre todo para pequeños cofrades, recomiendan el de PVC para adultos, ya que es "mucho más estable, ligero, adaptable, cómodo y duradero".

Elena Jiménez Ana Muñoz con uno de los capirotes que realizan en PVC

La demanda de sus capirotes es tal que ha habido temporadas en las que han fabricado hasta 500 unidades.

Desde su taller atienden las necesidades específicas de hermandades de toda la provincia, como las de Bolaños o Villarrubia de los Ojos, y gracias a su página web envían sus creaciones a toda la geografía española.

El ajuar completo del cofrade

Además de los capirotes, Santa María ofrece el ajuar completo para el costalero. Trabajan con la prestigiosa marca "Mosca" de costales sevillanos y disponen de fajas de distintos tipos, como la faja de velcro especial que ofrece una sujeción superior.

Completan la vestimenta con la bota de costalero típica, un calzado suave y diseñado para facilitar el 'racheo' de los pasos.

Para los nazarenos que no llevan el pie completamente cubierto, la tienda también ha incorporado la sandalia sevillana.

Este calzado, que "cubre el talón y cuenta con una plantilla gruesa", se ha convertido en otro de sus éxitos por su gran comodidad durante las largas procesiones.

Elena Jiménez Ana Muñoz, propietaria de la tienda "Santa María", en COPE

Así, la tienda Santa María no solo se consolida como la tienda cofrade de referencia en Ciudad Real, sino que expande su artesanía a nivel nacional a través de su web semanasantamaria.com, manteniendo viva una tradición familiar con un espíritu innovador.