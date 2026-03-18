La cuenta atrás de Canedo: el pueblo de León que busca una familia para no dejar morir su escuela

El pequeño pueblo de Canedo, en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, ha iniciado una carrera contrarreloj para salvar su escuela. La ley exige un mínimo de tres alumnos para mantener el colegio abierto, y la marcha de una de sus estudiantes al instituto el próximo curso amenaza su continuidad. La fecha límite para encontrar una nueva familia con al menos un niño en edad escolar es el próximo 8 de abril.

Una escuela para un pueblo

Beatriz Castelo, la tutora la escuela, expresa la gravedad de la situación: "No lo quiero ni pensar, pero Canedo cerraría sus puertas después de muchísimos años y probablemente para siempre". En una localidad de entre 20 y 50 habitantes, el colegio es más que un centro educativo; es el corazón de la comunidad. Actualmente, cuenta con tres alumnos: una niña de sexto de primaria que se marcha y dos pequeños de cuatro años.

La de Canedo es un aula unitaria que pertenece al Centro Rural Agrupado (CRA) de Quilós, que engloba a otras cuatro localidades de la zona. De todas ellas, la de Canedo es la que corre más peligro. Para poder tener dos aulas, necesitarían once alumnos, una cifra que ahora mismo parece inalcanzable.

Atención personalizada y aprendizaje real

Frente a la escasez, este modelo educativo ofrece ventajas únicas. Tamara, madre de una de las alumnas, destaca que "la atención es más personalizada, que la profe está más atenta si hay dificultades". Su hija, preocupada por el futuro, le ha llegado a preguntar: "Mamá, si el cole de Canedo se cierra, ¿dónde vamos a ir?".

Todo el pueblo es nuestra escuela" Beatriz Castelo tutora de la escuela de Canedo

La propia Beatriz Castelo, que lleva 14 años en el centro, explica cómo se adaptó a la enseñanza rural. En su aula multigrado, los niños aprenden a esperar, a ayudarse y a entender las necesidades de los demás. "Ellos y ellas me enseñaron cuando yo llegué a ser la profe rural que soy ahora", confiesa la maestra.

El aprendizaje trasciende las cuatro paredes del aula. La interacción entre distintas edades enriquece a todos, y el entorno se convierte en un recurso didáctico más. "Todo el pueblo es nuestra escuela. Vamos a casa de los vecinos, vamos al parque, paseamos, vamos a recoger cerezas, vamos a ver las setas", relata la profesora sobre su día a día.

Bea Castelo atendiendo a La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz

Una llamada a nuevas familias

Castelo subraya que, a pesar de las dificultades de una ratio tan baja, la dedicación es máxima. "Tengo la suerte y el privilegio de poder conocer sus situaciones personales, de poder atender a sus necesidades emocionales", afirma. Su objetivo es que los alumnos estén tan preparados como los de cualquier otro centro para su salto al instituto.

Una enseñanza de calidad, de muchísima calidad, de muchísimo valor humano" Beatriz Castelo tutora de la escuela de Canedo

El llamamiento es claro para aquellas familias que se planteen un cambio de vida al entorno rural. Canedo les ofrece la oportunidad de integrarse en una comunidad pequeña y un modelo educativo cercano. Como resume la maestra, es "una enseñanza de calidad, de muchísima calidad, de muchísimo valor humano, y al nivel de cualquier centro ordinario en un entorno privilegiado".