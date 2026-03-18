Giráldez, a la afición del Celta: "Sois un orgullo, ojalá podamos daros una alegría"

Se acerca el día y se acaban las excusas. Solo faltan horas. Mañana, en Lyon, Olympique y Celta se juegan el conseguir una plaza en la siguiente ronda de la Europa League. A las 18.45 horas arrancará el partido de vuelta de los octavos de final de la competición tras el empate que ambos conjuntos firmaron el pasado jueves en Balaidos.

Es el todo o la nada. Seguir o quedarse fuera. Y eso se nota entre la afición del Celta. A lo largo del día han ido llegando a la ciudad francesa centenares de aficionados celestes. Otros tantos lo harán a lo largo de mañana, incluso en dos vuelos chárter que están previstos salgan de Peinador mañana a primera hora.

Por el esfuerzo que han hecho por venir aquí lo único que podemos garantizar es que vamos a darlo todo" Claudio Giráldez Entrenador del Celta

Los seguidores celestes viven con ilusión e impaciencia las horas previas al partido. El Olympique fue mejor en la ida, pero el Celta ha demostrado ser un visitante temible. Por ello, casi 3000 aficionados teñirán de celeste una de las graderías altas del imponente Groupama Stadium, con capacidad para 60000 personas.

00:00 Volumen Cerrar Santi Peón Entrenamiento del Celta en Lyon

En la previa, el equipo ha conocido el estadio del Olympique. Allí se han entrenado, en una sesión en la que Giráldez ha contado con toda su plantilla, a excepción de Miguel Román. El resto, incluso los sancionados, han viajado con el resto de la expedición para hacer grupo en un día tan especial.

El técnico también ha desvelado que Ferrán Jutglá está disponible. El delantero catalán terminó con un traumatismo el partido del domingo en La Cartuja, peor se ha recuperado a tiempo y puede entrar en los planes de un Celta que solo piensa ya en ganar en Lyon para estar el viernes en el sorteo de cuartos de final.