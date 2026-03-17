Macarraca recupera los sabores olvidados de Extremadura y se alza con el Bib Gourmand

Los inspectores de la Guía MICHELIN han puesto sus ojos en la provincia de Badajoz y, concretamente, en Villanueva de la Serena, cuna histórica de la tortilla de patatas. Allí han destacado con la distinción Bib Gourmand al restaurante Macarraca, un galardón que premia a los establecimientos con una atractiva relación calidad/precio.

Al frente del proyecto se encuentran Josemi Martínez y Mercedes Rincón, una pareja de chefs que, tras 15 años formándose en prestigiosos restaurantes nacionales e internacionales, decidieron volver a sus orígenes extremeños. Abrieron su negocio en 2023 y, en menos de cuatro meses, fueron reconocidos como la Mejor Apertura del año en Extremadura.

Vuelta al origen: la filosofía de Macarraca

La idea de Macarraca se construye sobre el concepto de ‘vuelta al origen’, un lema que impulsó a los chefs a regresar a casa para estar cerca de la familia tras el nacimiento de su hijo. Para Josemi, la inspiración definitiva llegó de una frase de Steve Jobs que, según confiesa, le “pellizcó por dentro”.

La propuesta del restaurante busca ofrecer “aquello que se está perdiendo poco a poco”, explica Josemi. Su cocina es una apuesta por la identidad culinaria, el folclore, la artesanía y los productos locales, todo ello “desde un punto de vista actualizado, en un proyecto con mucha personalidad como es Macarraca”.

Una oda a la cocina extremeña

La cocina de Macarraca es una auténtica oda a la tierra extremeña, a sus tradiciones y a su folclore. El objetivo es que el recetario de las abuelas, con platos como la macarraca, el escarapuche o la masmarria, no caiga en el olvido y regrese a las mesas reinterpretado con técnicas actuales y los mejores productos autóctonos.

En su carta destacan platos como la Ensaimada extremeña, el Huevo de gallina azul extremeña o la multipremiada Tarta de queso ahumada. Una de las claves de su éxito, aprendida por Mercedes en Mugaritz, es que “para llegar al éxito, es necesaria la consecución de muchos fracasos anteriores, hasta que consigues una cosa que está bien ejecutada”.

La pareja de chefs reconoce la influencia de grandes referentes como Toño Pérez (Atrio), para ambos, además de Jordi Roca, Albert Adrià o Andoni Luis Aduriz para Josemi.

Reconocimiento y precios

Recibir el Bib Gourmand ha supuesto “¡una enorme alegría!” para los chefs, que trabajan duro para ofrecer una gran experiencia gastronómica. A nivel de negocio, afirman que supone “un impulso de cara a estar en el mapa gastronómico”, atrayendo a clientes que se desplazan hasta Villanueva de la Serena para visitarles.

En Macarraca se puede comer a la carta por unos 35-40€ por persona. Además, el restaurante ofrece dos menús degustación: el Menú Corto, con 10 pases por 55€, y el Menú Festival, con 16 pases por 85€. La bodega cuenta con unas 100 referencias, de las cuales casi la mitad son vinos de Extremadura.