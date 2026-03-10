El creador de contenido y emprendedor valenciano que capta el interés de grandes marcas: "Nunca he tenido miedo a quedarme sin ideas"

En el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia', dentro de la sección 'Gente que cuenta' presentada por Carles Villeta, el influencer Javi Maska ha desgranado las claves de su trayectoria. Lo que comenzó como un pasatiempo con un móvil se ha transformado en una marca personal que acumula cerca de 500.000 seguidores en TikTok y supera los 200.000 en Instagram, convirtiendo la observación de la realidad cotidiana en su principal herramienta de trabajo.

Del gimnasio a la comedia

Javi Maska, valenciano de 28 años, relata que sus inicios en la creación de contenido fueron en 2020, justo después de la pandemia. "Empecé a refugiarme en el gimnasio con un amigo, y entrenábamos mucho", explica. En aquel entonces, compartía su día a día en el gimnasio, creando contenido fitness que, sin embargo, ya tenía un toque humorístico.

Poco a poco, se dio cuenta de que a su incipiente comunidad de 800 seguidores "le gustaba más ese contenido que el contenido de gimnasio". A principios de 2022, su popularidad explotó y tomó una decisión que le cambiaría la vida: "Dije, un momento, que si me lo tomo un poquito más en serio, a lo mejor puedo incluso vivir de esto". A día de hoy, asegura que lleva "cuatro años viviendo de redes sociales".

Hacer un vídeo viral es fácil, pero conseguir hacer un video viral cada semana es el reto" Javi Maska Influencer

Para Maska, el verdadero desafío no es la viralidad puntual, sino la constancia. "Hacer un vídeo viral es fácil, pero conseguir hacer un video viral cada semana es el reto", afirma. A pesar de la presión que esto podría suponer, asegura que no la siente porque es algo que disfruta y le "sale de forma bastante natural".

El realismo social como clave del éxito

Su primer gran éxito llegó a finales de 2021 con una parodia de los relaciones públicas de discoteca, un vídeo que le hizo ganar 10.000 seguidores de golpe y le animó a seguir parodiando personajes. Más tarde llegaría otro de sus vídeos más recordados, el que parodia a los veraneantes de Jávea, un personaje que, como él mismo explica, tuvo tanto éxito porque la gente lo reconocía.

La fórmula de su éxito se basa en el realismo social. Según Maska, sus vídeos funcionan porque "la gente o se ve reconocida a ellos mismos, o reconocen a alguien que conocen". Esto provoca que lo compartan y se haga viral. Un comentario que se repite a menudo en sus publicaciones es: "lo peor es que es verdad", demostrando la veracidad que hay detrás de sus exageraciones satíricas.

La carga de trabajo suele ser más mental siempre" Javi Maska Influencer

Aunque se siente "superafortunado" de poder dedicarse a crear vídeos, el influencer también reconoce la parte más dura de su trabajo. "La carga de trabajo que puedes tener suele ser más mental siempre, porque, en todo el día no desconectas", confiesa. Esta exigencia le ha llevado a estar "cuatro años sin desconectar ni un día", siempre pendiente de las cifras y el rendimiento de su contenido.

Más allá de las redes

Su faceta de creador se complementa con la de emprendedor. Junto a su amiga y chef Boukie, Maska lanzó en octubre de 2023 su propio negocio de hostelería, Duro. En este proyecto, él se encarga de la marca mientras que sus socios gestionan el producto y la operativa del local, un modelo que está cosechando un éxito creciente.

El influencer también ha mostrado su compromiso social, utilizando su plataforma como altavoz durante la tragedia de la dana en Valencia. Para él, no fue una decisión, sino una "obligación como ciudadano valenciano". Maska se implicó directamente en las labores de limpieza y criticó a aquellos que "iban a buscar el like" en medio del desastre.

Mirando atrás, Javi Maska recuerda que llegó a la creación de contenido tras volver de Estados Unidos con una beca de fútbol y decidir vivir el presente sin miedo. Sobre qué dice su trabajo de él, lo resume en tres palabras: "Que soy una persona alegre, creativa y que me gusta pasarlo bien".