Gourlay habla de Europa en las reuniones para renovar a Javi Guerra, Diego López y César Tárrega

Como desvelamos la pasada semana en Deportes COPE Valencia, en la mañana de este jueves 10 de julio se han producido reuniones en las oficinas del Valencia CF con los agentes de Javi Guerra, Diego López y César Tárrega. Del lado de los de Mestalla estaban en la mesa Ron Gourlay, nuevo CEO de Fútbol, Miguel Ángel Corona y Javier Solís. La cita ha servido para que los entornos de los jugadores conozcan de primera mano al nuevo ejecutivo de la entidad, con el que tendrán que tratar de forma asidua en los últimos meses. Contrariamente a lo esperado, no se han puesto ofertas formales encima de la mesa a tres futbolistas que son la columna vertebral del equipo, pero el club sí se ha comprometido a presentarlas en los próximos días.

Javi Guerra

El primer agente en llegar ha sido Javi Garrido, representante de Javi Guerra. El Valencia CF no ha presentado oferta formal y tampoco se han hablado de cifras ni por una parte ni por la otra. El club sí ha insistido en que quiere construir un proyecto alrededor del centrocampista de Gilet. Un proyecto que regrese a "la élite del fútbol europeo", términos que utilizó Gourlay en sus primeras palabras como CEO y que ha querido transmitir hoy también las reuniones. El cómo se llegue a eso es importante, ya que es una herramienta más para convencer al futbolista. Y muy importante. Javi Guerra dejó bastante clara en COPE su intención de continuar en el Valencia CF e instó al club a que hubiera "actos", en referencia a hechos y no solo a palabras, sobre una transformación del potencial del equipo. El de Gilet prioriza renovar con el club de su vida, seguir creciendo de la mano de un Corberán que ha apostado por su talento desde el dia 1.

Precisamente eso, pasar de las palabras a los hechos debe ser el siguiente paso en la renovación de Javi Guerra. Ver qué oferta pone encima de la mesa el Valencia CF al centrocampista, que termina contrato en 2027. Gourlay ha transmitido además su prioridad de renovar al futbolista antes que venderlo. Tanto a él como a Corberán le gustaría colocarle la etiqueta de intransferible, pero la forma de proceder de Peter Lim en las últimas temporadas no invita a poder ser rotundo. Con el 30% que guarda el Villarreal de los derechos económicos del futbolista, el Valencia CF ya deslizó hace semanas que una suma cercana a los 30 millones de euros podría acabar con el club vendiendo a Javi Guerra. Por el momento, existen ya clubes que valoran seriamente su potencial, e incluso han presentado una oferta. Fue el caso del Milan, como desvelamos en COPE. Otros como Atlético de Madrid y Manchester United lo tienen en agenda y no serán los únicos. Gourlay ha salido optimista de la reunión, pero falta por ver por dónde va la oferta al que consideran estandarte del proyecto.

Diego López

La de Diego López parece la renovación más encarrilada. Termina en 2027 y, al margen de la predisposición, las partes parecen estar en buena sintonía, aunque todavía sin formalidad escrita. Así lo explicaba Gelu Rodríguez, representante del asturiano, al terminar la reunión a eso de las 15.00h: "Hemos avanzado un poco. Hemos puesto sobre la mesa las pautas que puede haber. Sí se puede cerrar pronto. Está todo muy claro. Estamos hablando sobre las bases del contrato. Vamos a empezar a trabajar ahora más intensamente". Todo eso después de asegurar que no iba a haber problema porque Diego López solo quería renovar: "Hay intereses de otros equipos, pero no hemos querido avanzar porque la prioridad del jugador es estar aquí". Pese a lo que se ha demorado la renovación, con Europeo Sub-21 mediante, Gelu asumía los tiempos de los clubes y no le daba más importancia a la hora de abordar la negociación. En COPE ya os contamos en marzo las primeras conversaciones para renovar a El Guajín, aunque el club ha cambiado mucho desde entonces.

César Tárrega

En COPE desvelamos la primera reunión para renovar a César Tárrega y ya en su momento hablamos de buena sintonía entre las partes, la misma ha querido trasladar su representante Fede Marco al abandonar las oficinas del Valencia CF: "Muy buena sintonía como siempre, intentando entender hacía dónde quiere ir. No hemos hablado de oferta, no hemos hablado de dinero, hemos hablado de proyecto, de pasos a seguir". Preguntado por el proyecto que les ha presentado Ron Gourlay, esta ha sido su respuesta: "Quieren apostar por el desarrollo del talento de la casa, de la Academia. A veces buscas fuera lo que tienes aquí. Tener una base sólida de talento que se desarrolle en la propia casa y entienda la filosofía". Esa línea es la que dejó clara Corberán en la reunión con la familia Lim en Singapur. Mantener la columna vertebral de jugadores formados en Paterna. Que no salgan futbolista como Guerra y Mosquera, pero tampoco otros que han sido clave como Diego o Tárrega.

Sobre la renovación de César, su agente insiste: "De momento no hay ninguna prisa (para hablar de dinero). Tiene contrato, da igual hablar ahora en septiembre. En nuestro caso no era tanto el dinero como saber el proyecto. No se plantean que Tárrega salga. La situación contractual de no nos lleva a ninguna urgencia, ni al club ni a nosotros". El Valencia CF ha rechazado hasta ahora una oferta del Bolonia por el central de Aldaia.