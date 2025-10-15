La boxeadora Farah El Bousairi García, ante el reto de revalidar su campeonato de España en Mallorca: "Sentir el calor de tu gente da un extra"

Se medirá a Ana Acevedo el 22 de Noviembre en Palma. Su entrenador, David Quiñonero, dice que Farah "tiene un espíritu competitivo y valentía muy por encima de la media"