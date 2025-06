Javi Guerra, en COPE: "Mi deseo es estar en el Valencia CF. Los jóvenes queremos proyecto deportivo"

Javi Guerra ha sido protagonista en Tiempo de Juego con José Luis Corrochano antes de poner rumbo a Eslovaquia para la disputa del Europeo Sub-21.

Cuatro valencianistas en la lista. ¿Se puede decir que son los jefes de la Sub-21?

Diego y yo llevamos más convocatorias y estamos entre los más veteranos. Cesar, menos. Mosquera alguna más. Tenemos muy buena relación entre todo el grupo y no hay gente que mande más o menos, sino un poco de todo. Creo que eso es lo bueno.

Lleva dos temporadas jugando por la salvación con el Valencia CF, ahora va a jugar por ganar el título. ¿Es diferente?

No he estado nunca en una situación de ser uno de los favoritos en un torneo. España siempre está entre las favoritas cuando se trata de torneos de fútbol. Los últimos años han sido bastante duros en Valencia, hemos estado al límite del descenso. Ahora me toca disfrutar de la otra cara de la moneda, de pelear por el torneo

Le ha llegado muy pronto la presión de jugar con la necesidad de ganar. ¿Le cambiado la vida o la personalidad futbolística? Tiene pinta de ser un futbolista que juega para divertirse

Soy un chico bastante tranbuilo. En el campo me dedico a disfrutar y pasármelo bien, no tengo la mente en otras cosas que me den presión. Intento disfrutarlo al máximo, que pase un buen rato tanto yo como mi equipo.

¿Qué prefiere gol o asistencia?

Siempre he dicho el pase de gol, como tampoco marcaba muchos goles de pequeño (risas)... Ahora me estoy equivocando alguna vez y mete algún gol que otro. Mientras sea dar cosas al equipo, bien hay sea asistencia o gol, me parece bien.

¿El gol ante el Valladolid fue lo máximo que ha sentido?

Como ese gol en cuanto todo lo que engloba no he metido un gol parecido. Es el gol más recordado. Dejé de escuchar a la gente en ese gol. No escuché nada de la afición que estaba saltando y gritando de alegría. Se hizo el silencio para mí. Me acuerdo de ir a cenar con mis amigos después y yo estaba como un partido más. Ellos me decían que aún no me había dado cuenta del gol que había metido y la importancia que podía tener.

Corberán y Gourlay. Los jóvenes del Valencia CF siempre han dicho que necesitaban un proyecto deportivo. ¿Siente que estos cambios pueden vaticinar un futuro mejor para gente como usted?

Está claro que no se puede garantizar nada. Está habiendo cambios en la estructura que al menos te ilusionan. Soy más de actos, que se representen las cosas, que no solo sea de palabra. Los jóvenes buscamos un proyecto deportivo. Ahora hablo por mí. Soy de Valencia, soy del Valencia CF, y creo no hay mejor sitio para hacer una carrera, rodeado de mi gente. Si todo va bien y poco a poco vamos mejorando, todo irá genial

Tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de 100 millones de euros. Ya pudo salir el pasado verano al Atleti. ¿Cree que va a ser un mercado movido de nuevo para ti?

Tengo contrato. Un jugador que tiene contrato, siempre que quiera quedarse, como es mi caso, no veo el porqué de tener que dejar el club. Es verdad que el club está pasando por un momento económicamente que puede no ser de los mejores de la historia, pero siempre he dicho que voy a ir de la mano del club y que mi deseo es estar en el Valencia CF y espero que siga así.