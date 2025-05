El nivel de Javi Guerra enciende el mercado: Inglaterra, Italia, Alemania… y ojo con Madrid

El nivel de Javi Guerra está siendo una de las claves del resurgir del Valencia CF, que ha pasado de ser colista a estar a dos puntos de Europa a falta de cuatro jornadas. El de Gilet se ha reencontrado con su mejor versión de la mano de un Corberán que reconoció desde el día uno su talento y ha sabido exprimirlo. Tres goles y dos asistencias suma desde la llegada del técnico de Cheste, que le ha dado la confianza necesaria para sentirse importante en el equipo de su vida. Guerra es una joya para el mercado. Su proyección y su fútbol han despertado siempre el interés de clubes importantes y estamos ante un verano en que volverán a ir a por él. De hecho, ya lo están haciendo.

Desde Inglaterra, Italia o Alemania han descolgado el teléfono para interesarse por las condiciones del jugador. Algunos de ellos muy seriamente. Nada nuevo. La temporada pasada, a comienzo de verano, el Bayer Leverkusen trató de acelerar su contratación. Llegó a venir a Valencia para intentar convencer a Javi Guerra. Al final no se hizo y los alemanes ficharon a Aleix García. El gran valedor de esa operación era Xabi Alonso, que apunta a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Ese escenario se ha hablado, está encima de la mesa y podría abrir las puertas del Bernabéu a talentos españoles como Guerra, que gusta mucho al donostiarra, en una nueva política de contrataciones en el club blanco.

Hasta la salvación matemática el Valencia CF está parado. No se ha pronunciado sobre qué quiere hacer con el jugador ni en público ni tampoco en privado a sus agentes. Tras la venta de Mamardashvili y en la situación contractual de Mosquera, no hay duda de que sería el futbolista por el que más dinero podría sacar la entidad de Mestalla. El año pasado lo tenía vendido al Atlético de Madrid por 25 millones de euros más bonus, precio que parece el de salida en caso de querer venderlo de nuevo. No obstante, no hay a esta hora confirmación de ningún tipo de que esas vayan a ser las cifras que pida el Valencia CF en caso de tomar la decisión de hacer caja con él. Cabe recordar que el Villarreal tiene el 30% de los derechos económicos de Javi Guerra.

Precisamente el Atlético de Madrid del Cholo Simeone sigue siendo una opción real. Se decantó por Gallagher y dejó tirados tanto al Valencia CF como al centrocampista, pero no está descartado que este verano vuelvan a hacer una intentona.

Por el momento, la realidad es que Javi Guerra es feliz en Valencia. Se le nota en el campo, pero también en las veces que le ha tocado comparecer ante los medios. Es importante en el club del que ha sido desde pequeño y el poder jugar Europa es también una ilusión. Sus palabras en enero de 2024 al respecto de su futuro siguen resonando: “Si no es que me tiran, yo tengo pensado seguir en el Valencia CF”.Tiene contrato hasta 2027.