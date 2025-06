El AC Milán, muy interesado en Javi Guerra

El AC Milán está muy interesado en fichar a Javi Guerra. Como os contamos en COPE, su rendimiento en la segunda vuelta había calentado el mercado y agitado los intereses en el fútbol europeo. Los rossoneri tienen intención de venir con todo a por Guerra, como ha avanzado en Italia Di Marzio y ha podido confirmar este medio. Tienen margen económico para hacer una intentona con fuerza. Están cerca de ingresar 100 millones de euros por las ventas de Reijnders y Yunus Musah. Falta saber cómo respondería el Valencia CF.

Del viaje desvelado por COPE de Corberán y Solís a Singapur, con la presencia de Gourlay, salió la convicción de intentar mantener el bloque. Sobre todo a Cristhian Mosquera y Javi Guerra. De ahí la reunión de esta semana con los agentes del central y la de la pasada semana con los del centrocampista. El Valencia CF ya rechazó ofertas por Guerra en invierno, pero el pasado verano lo tenía traspasado al Atlético de Madrid por 25 millones más en cinco en variables hasta que se cayó la operación. Ese parece el precio de salida en caso de que Peter Lim quiera hacer caja con él, como había decidido el pasado mes de agosto. Cabe recordar que el Villarreal se guardó un 30% de una futura venta de, jugador de Gilet.

El propio Javi Guerra fue protagonista el pasado sábado en Tiempo de Juego con José Luis Corrochano: "Soy de Valencia y del Valencia y no hay mejor sitio para hacer una carrera. Es verdad que el club está pasando por un momento que económicamente que no es de los mejores de la historia, pero siempre he dicho que voy a ir de la mano del club y mi deseo es estar en el Valencia", aseguró. A día de hoy se encuentra disputando el Europeo Sub-21 con España, en el que es uno de los capitanes.