COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Brian Vázquez: "Se nota una gran diferencia de nivel en Primera FEB sobre todo en calidad, no hay espacio para errores"

El escolta portorriqueño del Fibwi Mallorca anotaba 23 puntos con 6/13 en triples. Mantiene lo dicho el año pasado en COPE: "Siempre me han inspirado la capacidad atlética de Cristiano, el sacrificio en la pista de Nadal y la mentalidad de Kobe".

Brian Vázquez en un partido
00:00
Descargar

Brian Vázquez

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura6:49 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 15 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking