Brian Vázquez: "Se nota una gran diferencia de nivel en Primera FEB sobre todo en calidad, no hay espacio para errores"

El escolta portorriqueño del Fibwi Mallorca anotaba 23 puntos con 6/13 en triples. Mantiene lo dicho el año pasado en COPE: "Siempre me han inspirado la capacidad atlética de Cristiano, el sacrificio en la pista de Nadal y la mentalidad de Kobe".