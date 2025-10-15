Brian Vázquez: "Se nota una gran diferencia de nivel en Primera FEB sobre todo en calidad, no hay espacio para errores"
El escolta portorriqueño del Fibwi Mallorca anotaba 23 puntos con 6/13 en triples. Mantiene lo dicho el año pasado en COPE: "Siempre me han inspirado la capacidad atlética de Cristiano, el sacrificio en la pista de Nadal y la mentalidad de Kobe".
