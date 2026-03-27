Un libro recupera los siete siglos de historia de la Semana Santa de Vila-real

La Semana Santa de Vila-real celebra el 50º aniversario de su Junta Central con la publicación de un libro que recorre sus siete siglos de historia. El autor, Pascual Luis Segura, y la presidenta de la junta, Carmen Arufat, han presentado los detalles de la obra en una entrevista en la Cadena COPE, destacando su valor para poner en valor la Semana Santa de la localidad.

Un viaje desde 1379 hasta hoy

El libro, fruto de tres años de investigación en archivos, hemerotecas y testimonios personales, se extiende a lo largo de 340 páginas y 50 fotografías. Lejos de centrarse únicamente en el último medio siglo, Pascual Luis Segura ha explicado que la obra arranca en 1369, con las "primeras noticias de la Semana Santa de Vila-real".

La publicación documenta la evolución de la celebración, desde el teatro medieval a la aparición de la Cofradía de la Sangre, las órdenes franciscana y carmelita, y el nacimiento de las cofradías tras la Guerra Civil. "A partir de la fundación de la Junta Central en 1974 hay mucha documentación, pero a veces las actas eran tan sumarias que hemos tenido que buscar en hemerotecas y preguntar a las personas que todavía viven", ha detallado el autor.

La Semana Santa la hace el propio cofrade y la idiosincrasia de cada pueblo" Pascual Luis Segura

Anécdotas y el sonido de los tambores

El cronista, que también ha sido el pregonero de la Semana Santa de Almassora, ha compartido algunas anécdotas que recoge la obra, como los estragos de la guerra. "Lo que se destruyó, se destruyó, y lo que se pudo guardar, se recuperó en los años 40. La capa de terciopelo del Ecce Homo se partió en dos y se repartió entre dos familias", ha relatado.

Otro de los hitos que aborda el libro es la incorporación de los bombos y tambores. Su origen se remonta a 1989, cuando la cofradía del Cristo del Calvario de l'Alcora fue invitada a participar. Según Segura, la visita "agradó tanto que fueron todos corriendo a comprarse tambores y bombos" para el año siguiente.

Agradó tanto que fueron todos corriendo a comprarse tambores y bombos" Pascual Luis Segura

Presentación y agenda de actos

La presentación oficial del libro tendrá lugar este sábado a las 12:00 horas en el Teatre Tagoba, un acto que ha tenido que ser reprogramado por su coincidencia con un partido de la selección española. Carmen Arrufat ha señalado que el libro se distribuirá a través de las cofradías mediante un donativo para sufragar los gastos de la junta.

Este evento sirve como preludio a los actos centrales, que comenzarán el Domingo de Ramos con la bendición de palmas y la tamborrada. El programa continuará con las procesiones y oficios del Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual del sábado, y culminará con la procesión del Encuentro el Domingo de Resurrección.