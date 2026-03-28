Ana, dueña de una floristería en Teruel: "En las bodas, antes la decoración era muy austera y clásica, y ahora, sin embargo, se le da mucha importancia a la flor. Es completamente opuesto a hace 25 años"

El pasado 1 de marzo, Floristería Teruel celebró sus bodas de plata, un hito que marca un cuarto de siglo de trayectoria en la ciudad. Su dueña, Ana Ibáñez, ha compartido en el programa "Herrera en COPE en Teruel" las claves de esta longevidad y los planes de futuro del negocio, que se prepara para una nueva y emocionante etapa.

Durante estos 25 años, el sector de las flores ha experimentado una transformación radical. "Ha cambiado bastante en todos estos años, tanto el estilo de flores como la forma de trabajarlas, las tendencias e incluso el consumidor", ha explicado Ibáñez. Para la florista, la clave para seguir adelante ha sido la capacidad de "ir acoplándose a los nuevos tiempos", lo que implica una formación continua en nuevas técnicas y una renovación constante.

Floristería Teruel Floristería Teruel

La gran transformación de las bodas

Uno de los cambios más significativos se ha dado en las bodas. Según Ibáñez, antes las decoraciones eran "muy ligeras, muy austeras", y los ramos de novia seguían un patrón mucho más clásico. Ahora, en cambio, "se le da mucha importancia a la flor, porque al final la flor hace que la celebración sea bonita, el ambiente sea bonito". Este cambio de mentalidad ha revolucionado también el diseño de los ramos nupciales, que son completamente opuestos a los de hace dos décadas.

La flor hace que la celebración sea bonita, el ambiente sea bonito" Ana Ibáñez Gerente de Floristería Teruel

Una nueva etapa en la Avenida de Sagunto

Tras 25 años en el mismo local de la Avenida de Sagunto número 14, Floristería Teruel se prepara para una mudanza. El nuevo destino está muy cerca, en el número 44 de la misma avenida. La razón principal del traslado es la necesidad de más espacio, ya que el taller actual se había quedado pequeño para las tres personas que trabajan allí. Aunque la fecha exacta del cambio aún depende de los últimos retoques en el nuevo local, la intención es que sea durante el mes de abril.

Este crecimiento es un claro indicador del buen momento que atraviesa el negocio. "Estamos contentas, muy agradecidas a todo el mundo, a todos nuestros clientes de Teruel por habernos hecho llegar a estos 25 años", ha afirmado Ibáñez. Con gratitud y confianza, ha añadido: "Si no fuera bien, desde luego no hubiéramos aguantado 25 años. Hemos salido adelante y confío que a partir de ahora siga igual".

Floristería Teruel Floristería Teruel

La estrella mudéjar y las nuevas tendencias

Actualmente, la flor seca y preservada se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la tienda. Su "durabilidad" y "versatilidad" la hacen ideal para decorar hogares, ramos de novia e incluso para llevar al cementerio. Aprovechando este auge, el equipo de Floristería Teruel ha lanzado una creación propia que está siendo un éxito: la estrella mudéjar de madera rellena de flor preservada.

Este producto simboliza el arraigo y el cariño por la tierra. "Al final la estrella Mudéjar es algo que nos representa un poco a todos los que queremos Teruel, es como llevarte un trocito de esa tierra que tanto queremos", ha comentado Ana Ibáñez sobre el profundo significado de esta pieza para turolenses de dentro y fuera de la provincia.

Es como llevarte un trocito de esa tierra que tanto queremos" Ana Ibáñez Gerente de Floristería Teruel

La llegada de la primavera y un calendario repleto de citas marcan un período de alta actividad para el sector. Este año, la Semana Santa a principios de abril, con los montajes de los monumentos en las parroquias, se une a la celebración de San Jorge, el 23 de abril, y al Día de la Madre, el primer domingo de mayo. A esto se suma el inicio de la temporada de bodas, comuniones y bautizos, que convierte las próximas semanas en un desafío logístico y creativo para el equipo.

Con los días más largos y la llegada del buen tiempo, los turolenses también acuden a la floristería en busca de plantas para sus terrazas y balcones. Después de un largo invierno, crece el deseo de tener "algo que nos recuerde que ya viene la alegría, el calor, los días largos y las meriendas en el parque", una sensación que las flores y plantas ayudan a materializar.