Vila-real revive la Pasión con su 'Laqvima Vere' más madura y transgresora

El próximo sábado 28 de marzo, a las 21:00 horas, la Plaza Mayor de Vila-real acogerá la decimonovena edición de 'Laqvima Vere', la pasión de Jesucristo según la concibe su creador, Alfredo Sanz Corma. En una entrevista en COPE Castellón, el director ha desvelado los detalles de una obra que 'nunca es igual' y que este año llega con una propuesta escénica y musical renovada para seguir emocionando al público.

Una obra más madura y emotiva

Sanz Corma ha destacado que la obra "llega más madura que nunca" gracias a la consolidación de las interpretaciones y a un elenco que, en su mayoría, repite cada año. El principal objetivo de esta evolución constante es potenciar la carga sentimental del espectáculo. El poder de la música y la escenografía busca 'generar sensaciones a un público que viene a meditar un poco', creando una atmósfera única.

A mí me interesa mayor emotividad" Alfredo Sanz Laqvima Vere

Según ha explicado el director, se busca que la interpretación gane en 'expresividad y, sobre todo, que a mí me interesa, en mayor emotividad'. Para ello, la obra combina tres disciplinas artísticas: imágenes, música y actuación, ofreciendo al espectador la posibilidad de centrar su atención en cualquiera de los tres focos.

El regreso del rock y un inicio sobrecogedor

Una de las grandes novedades de este año es un principio 'sobrecogedor', diseñado para sumergir al espectador en la historia desde el primer minuto. Además, se recupera el 'carácter transgresor' de la guitarra eléctrica distorsionada y la batería en una de las escenas clave, protagonizada por Judas.

Esta instrumentación, según Sanz, aporta un 'color completamente diferente' y un 'carácter más violento' que el momento requiere, reflejando la 'etapa de desesperación' del personaje tras su traición. La escena culmina con la nueva pieza estrenada el año pasado, 'Maldito sea tu nombre, Judas'.

Un elenco de 200 artistas

La producción involucra a casi 200 personas sobre el escenario. La parte teatral corre a cargo de Xarxa Teatre, un "bien necesario", en palabras de Sanz, para materializar la historia. La Coral Sant Jaume es la base vocal, reforzada este año por el Coro Innuendo de Castellón como invitado, que juntos representan 'la voz del pueblo'.

La plaza se convierte en un templo sin muros" Alfredo Sanz Laqvima Vere

El elenco de solistas está encabezado por Vicente Ombuena (Jesucristo), Paqui Sales (María) y Pascual Andreu (Judas), y este año se incorpora el barítono Boro Giner en el papel de San Pedro. A ellos se suma una potente orquesta con una sección de cuerda de 30 músicos y un apartado de viento y metal 'muy poderoso'.

El evento, de entrada libre y gratuita, cuenta con el apoyo del Ajuntament de Vila-real y de Porcelanosa. Sanz Corma ha concluido con una invitación a la ciudadanía, afirmando que 'la obra la hacemos entre todos', con el fin de que 'la plaza se convierta en un templo sin muros'.