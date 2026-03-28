Agustín Collazos, director de un hotel en A Coruña: "Tenemos miedo de que el turista nacional tome la decisión de quedarse en casa por los incrementos de la gasolina"

A las puertas de los días grandes de la Semana Santa, el sector hotelero de A Coruña contiene la respiración. Las previsiones de ocupación, aunque han mejorado ligeramente en la recta final, se sitúan por debajo de las del año pasado. El presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, apunta a la subida de precios del combustible como la principal amenaza para disuadir al turista nacional.

Previsiones a la baja

La preocupación en el sector era alta en las semanas previas. "Estábamos bastante preocupados, porque la verdad es que las previsiones que teníamos semanas anteriores nos situaban muy por debajo de la ocupación que tuvimos el año pasado", admite Agustín Collazos. El punto de partida era casi 15 puntos inferior al 66% de ocupación con el que se cerró la Semana Santa de 2025, una situación que el presidente de Hospeco pensaba que podía deberse "al mal tiempo que hemos tenido durante este primer trimestre, que no ayudaba a ver A Coruña como un destino atractivo".

COPE Hotel NH de A Coruña

A pesar de que las cifras han mejorado en la última semana, las previsiones actuales se mantienen un 6% por debajo del año anterior. Collazos confía en las reservas de "último minuto" para mejorar los datos, aunque cree que el resultado final se situará "un poquito por debajo". Aun así, no descarta una sorpresa de última hora: "Se suele modificar 2, 3 puntos arriba, ¿vale? O sea, sí podemos quedarnos a 3 puntos, lo cual sería un buen dato, sin duda alguna, y dado la situación en la que estamos".

El factor del combustible

Aunque el tiempo parece dar una tregua, ahora el principal obstáculo es económico. A Coruña es un destino al que la gente llega mayoritariamente en coche, y el encarecimiento de los carburantes es un factor decisivo. "Ciertamente nosotros somos un destino en el cual, pues cuesta, la gente llega en coche, y lógicamente cuesta más caro ahora que hace unas semanas venir", explica Collazos.

Noela Bao Tráfico en Alfonso Molina (A Coruña)

Este escenario ha llevado a la asociación a temer que el principal cliente de estas fechas, el viajero español, frene sus planes. "Tenemos miedo de que el turista nacional tome la decisión de quedarse en casa por los incrementos de la gasolina", declara el presidente de Hospeco. Este temor se suma a un contexto donde, según Collazos, ya existen otros factores que intervienen "de una manera importante".

Un turista mayoritariamente nacional

El perfil del visitante que llega a A Coruña en estas fechas es claro y refuerza la preocupación por el precio de la gasolina. "Es un cliente muy nacional. Tenemos un internacional mucho más bajo", detalla Agustín Collazos. El cliente internacional, que anualmente representa un 25%, en Semana Santa cae hasta el 12%. Por ello, la esperanza reside en el visitante español de última hora, procedente principalmente "de Madrid, lógicamente, y de las limítrofes", además de los desplazamientos "dentro de la propia Galicia".

En contraposición, el buen tiempo de los últimos días sí ha traído optimismo a la hostelería a pie de calle. Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, asegura que las terrazas y los bares han registrado una gran afluencia. "Estos días no había más que ver el paseo marítimo, pues, como estaba a tope de gente, y las terrazas todas llenas", comenta Cañete, quien cree que el sector "va a trabajar bien".