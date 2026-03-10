Vila-real se prepara para una Semana Santa que aúna devoción, cultura e inclusión social

Vila-real ya se prepara para vivir su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, con una agenda cultural que va mucho más allá de los desfiles procesionales. La organización ha presentado un completo programa de actividades que incluye música, arte y, como novedad destacada, una iniciativa pionera para hacer las procesiones más accesibles para las personas con autismo.

El pregón musical abre la agenda

El pistoletazo de salida a los grandes actos será el pregón musical de la Ciutat de Vila-real, que este año celebra su decimosexta edición. Carmina Arrufat, presidenta de la Junta Central de Semana Santa, ha confirmado que el evento tendrá lugar el próximo jueves 14 de marzo a las 19:30 horas en la basílica de San Pascual, con entrada libre y gratuita. El pregón contará con la participación de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Oliva, la Banda de Cornetas y Tambores Mare de Déu Blanqueta de Gandía y la Agrupación Musical de la Semana Santa de Vila-real.

Fotografía y arte en el Gran Casino

El arte visual también tiene su espacio con la exposición del concurso de fotografía de la Semana Santa. Según ha explicado María Dolores, secretaria de la junta, la muestra ya puede visitarse en la cristalera del Gran Casino hasta que finalicen las fiestas. "Las fotografías que se han presentado han sido un total de dieciséis fotografías de seis autores diferentes", ha detallado, añadiendo que la imagen ganadora ilustrará las revistas que se reparten entre las cofradías.

Además, ya se ha anunciado la temática para la próxima edición del concurso. Los fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, deberán centrar sus objetivos en la "venerable cofradía de nuestro señor Jesús Nazareno y María santísima de la Caridad". El plazo para presentar las obras se abrirá el 7 de diciembre de 2026.

Una Semana Santa para todos

La gran novedad de este año es la creación de una zona de especial tranquilidad en los recorridos de las procesiones, pensada para que las personas con autismo puedan disfrutar de los desfiles. Enrique Cortés, vicepresidente de la junta, ha explicado que esta iniciativa surge de la colaboración con la asociación Vilatea de Vila-real. La zona se ubicará entre el cruce del carrer Santa Llúcia con el carrer del Carme hasta la calle Zumalacárregui.

Los tambores tocarán o un tambor muy bajo o en silencio" Enrique Cortés Junta Semana Santa Vila-real

En este tramo, el sonido de las bandas se adaptará para evitar estridencias. Enrique ha señalado que se ha propuesto que "los tambores tocarán o un tambor muy bajo o en silencio", garantizando un ambiente adecuado. Esta medida busca la plena inclusión y permite que las familias puedan participar en uno de los actos más importantes de la ciudad sin barreras sensoriales.

El compromiso con la divulgación también se refuerza con las visitas organizadas para todos los escolares de Vila-real a los pasos procesionales. Desde este lunes, y con la mediación de la empresa Arqueocas, los estudiantes pueden conocer de cerca el valioso patrimonio de la Semana Santa, con obras de artistas como Ortells y Amorós.

La verdad es que no paramos" Enrique Cortés Junta Semana Santa Vila-real

Estas actividades se suman a un intenso programa durante toda la Cuaresma, que incluye actos como el Cant de les Cinc Llagues (es una manifestación de la religiosidad popular en Vila-real, vinculada tradicionalmente a la devoción a la sangre de Cristo) cada miércoles o diversos viacrucis. El vicepresidente Enrique ha destacado el esfuerzo y la dedicación de todas las cofradías durante estas semanas previas, afirmando con rotundidad: "La verdad es que no paramos".