La Curia viste de luto el Sábado Santo de Lorca con la procesión de los abogados

La Virgen de la Soledad a su salida de la antigua colegiata de San Patricio para la procesión

La Hermandad de La Curia-Paso Negro, compuesta exclusivamente por abogados, jueces, magistrados y otros profesionales del Derecho, toma el protagonismo este Sábado Santo en Lorca con la procesión de la Soledad, una de las más singulares y desconocidas de la ciudad.

La procesión dará comienzo sobre las 22:00 horas desde la antigua colegiata de San Patricio, tras una misa. Desde allí, la imagen de la Virgen de la Soledad iniciará su recorrido penitencial por el casco antiguo de la ciudad, finalizando en la emblemática plaza de España.

Una cofradía con historia

El Paso Negro ostenta el título de ser la cofradía más antigua de Lorca, con su existencia documentada desde 1725, originalmente bajo el nombre del Paso del Prendimiento. No fue hasta 1977 cuando comenzó a celebrar esta procesión de Sábado Santo, considerada la más minoritaria de la Semana Santa lorquina.

El momento más esperado

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produce cuando la talla de la Virgen de la Soledad, una obra del imaginero Sánchez Lozano, atraviesa el Porche de San Antonio. Esta antigua puerta de la ciudad del siglo XIII, iluminada por una luz cenital, crea una atmósfera única junto a los restos de la muralla medieval.

El trono de la Virgen es portado en andas por los abogados, todos vestidos de luto riguroso. Entre los portapasos se encuentra una figura destacada, el presidente de Murcia, el lorquino Fernando López Miras, abogado de profesión, que participa desde hace años en esta procesión.