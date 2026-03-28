Los niños toman Cartagena en la procesión de la 'Burrica' este Domingo de Ramos

La Procesión de la Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén, más conocida como la de la Burrica, llena de alegría la tarde del Domingo de Ramos en Cartagena. Organizada por la cofradía california, este desfile se ha consolidado como la gran procesión infantil de la Semana Santa cartagenera, donde los más pequeños son los protagonistas, creando un ambiente inconfundible e inolvidable para familiares y visitantes.

De la posguerra a cantera de nazarenos

Creada en 1944 tras la Guerra Civil, la procesión tenía originalmente un sentido distinto. Sin embargo, su temática propició la participación de niños, transformándola en la cantera del espíritu procesionista cartagenero. A partir de los años 70, las agrupaciones californias fueron creando sus propios tercios infantiles, y hoy en día, todas tienen su representación en este desfile.

Una procesión de palmas y futuro

En las filas, los niños desfilan serios y formales, pero entre los tercios, cientos de pequeños nazarenos reparten caramelos y postales, fusionando la solemnidad con la alegría propia de su edad. El desfile arranca con los guiones de la cofradía y el tercio de Granaderos infantiles, seguido de los Personajes bíblicos como Moisés y el rey David, y los Soldados Romanos infantiles.

El corazón del desfile lo componen los numerosos tercios infantiles de las distintas agrupaciones, como el del Prendimiento, la Santa Cena o Santiago Apóstol. Uno de los pasajes que mejor resume el espíritu de la jornada es el trono “Dejad que los niños se acerquen a mí”, del tercio infantil de la Santísima Virgen del Primer Dolor.

La procesión culmina con el tercio infantil masculino de San Juan Evangelista, que acompaña a la icónica “burrica”, cuyas imágenes fueron talladas por José Sánchez Lozano. Cierra el cortejo la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos Californios, que desde 1997 mantiene la tradicional escolta militar en las procesiones.

Horario e itinerario de la procesión

La procesión de la 'Burrica' tiene prevista su salida a las 17:00 horas desde la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia. El recorrido transcurrirá por las calles Aire, Cañón, Mayor, Plaza de San Sebastián, Puertas de Murcia, Santa Florentina, Parque, Plaza López Pinto, Serreta, Plaza de la Serreta, Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara y de nuevo Aire, para recogerse en la Iglesia de Santa María de Gracia.