La Rioja recupera las becas de formación artística para impulsar el talento joven: Los requisitos que debes cumplir

El Gobierno de La Rioja ha retomado la convocatoria de becas para la formación no reglada en diversos ámbitos de la cultura y las artes. El objetivo principal es seguir apoyando el desarrollo de jóvenes creadores riojanos y favorecer su proyección internacional. Estas ayudas, cuya última convocatoria fue en 2018, buscan facilitar el acceso a oportunidades formativas tanto en España como en el extranjero.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) este martes, 26 de marzo, y cuenta con una dotación total de 37.500 euros. Estas ayudas están dirigidas a personas menores de 35 años que estén empadronadas en La Rioja y se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Se otorgarán un total de seis becas, dos por cada una de las tres áreas artísticas contempladas: literatura y artes escénicas, artes plásticas y audiovisuales, y música. Cada beca tendrá una cuantía individual de 6.250 euros para financiar los gastos de las actividades formativas, que podrán desarrollarse en cualquier país del mundo.

COPE Se otorgarán 6 becas

Plazos y proceso de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días a partir del 27 de marzo. Los interesados deberán presentar la solicitud preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. Será necesario adjuntar una memoria descriptiva del proyecto formativo, el presupuesto, la acreditación de empadronamiento y un escrito de presentación de un profesional o centro de prestigio.

Criterios y resolución

La valoración de las solicitudes tendrá en cuenta la calidad e interés del proyecto y la trayectoria del solicitante. El plazo máximo para la resolución será de seis meses; de no haber notificación en ese tiempo, la solicitud se considerará desestimada por silencio administrativo. Las actividades formativas deberán realizarse entre el 1 de julio de 2026 y el 25 de octubre de 2027, con un abono del 50% por anticipado y el 50% restante tras la justificación.