El aeropuerto de Castellón despega y duplica su oferta de vuelos con diez rutas activas

El aeropuerto de Castellón duplicará su actual oferta de vuelos a partir del próximo fin de semana con la entrada de la temporada de verano. La reactivación de cinco rutas regulares, sumadas a las cinco ya vigentes, eleva a diez las conexiones operativas, mientras que las rutas de Londres y Bucarest también aumentarán sus frecuencias.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha explicado que este aumento de la actividad se consolidará en los próximos meses. "La entrada en vigor de la temporada de verano, a partir del fin de semana, va a suponer un aumento sustancial de la actividad del aeropuerto, que se incrementará aún más en los próximos meses con la progresiva incorporación de rutas, hasta alcanzar un total de 16", ha señalado.

Va a suponer un aumento sustancial de la actividad del aeropuerto, que se incrementará aún más en los próximos meses" Raquel París Directora general de Aerocas

Nuevas rutas y más frecuencias

A partir de este fin de semana, entre el 29 y el 31 de marzo, el aeropuerto recupera cinco conexiones estivales operadas por Ryanair: Budapest, Berlín, Cracovia, Milán y Düsseldorf Weeze. Todas estas rutas contarán con dos frecuencias semanales, reforzando la conectividad internacional de la base.

Estas se suman a las cinco rutas que operan durante todo el año: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj. Además, las conexiones con Londres y Bucarest se verán reforzadas hasta finales de octubre con una tercera frecuencia semanal, operando lunes, jueves y viernes en el caso de la ruta londinense, y lunes, miércoles y viernes en la de la capital rumana.

Cifras récord y proyecciones

Con esta ampliación, el aeropuerto pasará a gestionar 48 vuelos regulares semanales, lo que se traduce en una oferta de 8.500 plazas, duplicando así la programación actual. La oferta seguirá creciendo entre mayo y julio con la activación progresiva de las rutas de Bilbao, Oviedo, Manchester, Bolonia, Oporto y Palma de Mallorca.

La suma de las 16 rutas regulares programadas permitirá al aeropuerto alcanzar en 2026 la mayor operativa de su trayectoria, con una previsión de 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas ofertadas. El objetivo para este año es superar los resultados de 2023, cuando se logró un récord de más de 318.000 pasajeros.