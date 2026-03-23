Castellón da la bienvenida a la temporada de playas con la apertura de chiringuitos y nuevo mobiliario para Pascua

Castellón dado el pistoletazo de salida a la temporada turística de Pascua con el inicio del montaje de los esperados chiringuitos de playa y la instalación de nuevo mobiliario, como las duchas. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha confirmado que la previsión es que todo esté operativo para el próximo 1 de abril. El anuncio se ha producido durante una emisión especial del programa 'Herrera en COPE Más Castellón' desde la Escuela de Hostelería y Turismo (Cosda) del Grao, que estos días acoge un importante evento gastronómico.

La puesta a punto del litoral es una de las grandes apuestas del consistorio. Según ha detallado Miralles, "hoy empezaban a montar los chiringuitos ya, y todas las duchas que tenemos nuevas este año en toda la zona de playa", un esfuerzo para que residentes y visitantes puedan disfrutar de los servicios costeros desde el inicio de las vacaciones. Esta medida forma parte de una estrategia turística que busca posicionar a Castellón como un destino de referencia.

Es un lujo que puedas llegar desde la universidad hasta la playa" Esther Giner Teniente de alcalde del Grao

Una programación completa para todos

La oferta de sol y playa se complementa con un ambicioso programa de más de 90 actividades para Semana Santa y Pascua. Este programa, según ha explicado la concejala, está diseñado para todos los públicos e incluye desde turismo religioso, con las tradicionales procesiones, hasta actividades para familias y el festival 'Grau de Circ', que contará con compañías de nivel internacional. La teniente de alcalde del Grau, Esther Giner, también presente en el programa, ha destacado la importancia de estas iniciativas para dinamizar el distrito marítimo.

Hemos organizado un concurso nacional de catas de vino" Vicente Moliner Director de Cosda

El Grau, epicentro nacional del vino

De forma paralela, el Grau se ha convertido en el epicentro enológico del país con la celebración del primer Concurso Nacional de Catas de Vino, organizado por la escuela Costa. Su director, Vicente Moliner, ha señalado que el certamen ha dado un salto cualitativo al pasar de un ámbito provincial a uno nacional. "Hemos organizado un concurso nacional de catas de vino", ha afirmado Moliner, destacando la participación de prestigiosas escuelas de hostelería de Gijón, Sitges, Santa Pola, Alcoy y Valencia.

El evento no solo incluye catas y pruebas teóricas, sino también formaciones a cargo de expertos, como la marca de copas Riedel y la bodega Pagotarsis. Además, los participantes visitarán bodegas de la provincia como Flors y Barón d'Alba y el castillo de Vilafamés, una iniciativa para la que el Ayuntamiento ha facilitado el transporte. Miralles ha valorado la importancia del concurso para "fijarlo en el mapa, no solo de la provincia y la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional", consolidando al Grau como un referente.

Mejoras en la conexión con el TRAM

La mejora de las infraestructuras también ha sido un tema central. La llegada del TRAM a las playas del Grao es vista como una mejora clave que facilitará enormemente la vida de los estudiantes y el acceso de los turistas a la costa. Esther Giner ha calificado esta nueva conexión como un gran avance: "Es un lujo que puedas llegar desde la universidad hasta la playa". Se espera que las obras en la zona del pinar finalicen pronto, mejorando la movilidad entre la ciudad y el distrito marítimo.