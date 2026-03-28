La Xunta licita la nueva senda peatonal de Ortigueira para el Festival del Mundo Celta

La conselleira de infraestructuras de la Xunta con el alcalde de Ortigueira

La Xunta de Galicia licitará este próximo lunes, 30 de marzo, las obras de la nueva senda peatonal en la carretera autonómica AC-862, a su paso por Ortigueira. La actuación contará con una inversión total de 440.000 euros, de los que más de 400.000 se destinarán específicamente a la ejecución de los trabajos.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, acompañada del director de la Axencia Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, ha presentado esta mejora. El nuevo itinerario permitirá un tránsito peatonal seguro entre el núcleo urbano y el aparcamiento habilitado para los asistentes al Festival do Mundo Celta, que según Allegue, "representa nuestra Galicia Calidade".

Apuesta por la seguridad vial

La conselleira ha enmarcado esta actuación en la apuesta de la Xunta por la movilidad sostenible, y ha subrayado que estas sendas "son fundamentales para garantizar que las personas puedan desplazarse de modo seguro por las carreteras".

El nuevo itinerario tendrá una longitud de medio kilómetro y se construirá en el margen izquierdo de la carretera, entre los puntos kilométricos 52+290 y 52+809. La senda contará con un ancho general de 2 metros y se realizarán actuaciones complementarias de drenaje y señalización.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de mayo. Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses y el proyecto conectará también la senda con la red de caminos existente.