AGROPOPULAR Extremadura del 28 de marzo de 2026

El sector agrario extremeño atraviesa un momento de profundos desafíos y transformaciones, tal y como se ha analizado en el programa Agropopular Extremadura, conducido por Blas Sánchez. La reciente celebración de la 25ª edición de VINAC en Almendralejo, el Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, ha servido de escenario para constatar la difícil situación del sector vitivinícola, que se enfrenta a una caída de la producción y a los precios más bajos del país.

Una reconversión tecnológica necesaria

Los datos del sector son elocuentes. Por primera vez, el viñedo español para vinificación ha caído por debajo de las 900.000 hectáreas. En Extremadura, la situación es especialmente delicada: la producción de vino y mosto ha descendido un 8,3% respecto a la campaña anterior y, además, es la región donde el vino se vende más barato, a 0,57 euros por litro de media, muy lejos de los 1,52 euros del promedio nacional.

Ante esta coyuntura, el presidente del comité organizador de VINAC, Antonio Ortiz, ha sido tajante al señalar que "hay una brecha digital con otras comunidades" y que el sector necesita un empujón tecnológico. Ortiz ha instado a "derribar de una vez por todas nuestro prejuicio y ser conscientes de la terrible necesidad de incorporar las nuevas tecnologías al día a día del campo". Su objetivo es que la marca se expanda, el producto se valore y que los jóvenes vean el campo como "un proyecto sólido de vida" y no una opción menor.

Que algún día nuestros jóvenes posean garantías para mirar al campo con ilusión"

Batalla legal por las plantaciones de cava

En otro frente, la Junta de Extremadura ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio de Agricultura de impedir la ampliación de nuevas superficies de cava durante los próximos tres años. La decisión del Gobierno central llega después de haber denegado un requerimiento previo del ejecutivo extremeño, que solicitaba una gestión anual de estas autorizaciones.

La consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, ha explicado que, aunque este año el sector considera conveniente no ampliar superficies por la situación del mercado, la prohibición no debería extenderse por un trienio. "Ese requerimiento ha venido denegando nuestra postura", afirmó Morán, justificando la vía judicial. "Presentaremos un contencioso para que se pueda decidir año a año", subrayó.

Presentaremos un contencioso para que se pueda decidir año a año"

Como respuesta a las dificultades del sector, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una línea de ayudas de 11 millones de euros para el sector vitivinícola. De este total, 9 millones se destinarán a la reestructuración y reconversión de viñedos, incluyendo el cambio a variedades más adaptadas y mejoras técnicas. Los 2 millones restantes financiarán la destilación de residuos del vino, como orujos y lías, para ayudar a los productores a cumplir la normativa medioambiental y transformar los subproductos en alcohol para uso industrial.

El ovino, en alerta por el pacto con Australia

Finalmente, la organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado la aprobación de cláusulas de salvaguarda para proteger al sector ovino ante el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia. La organización ha mostrado su preocupación por la liberalización de importaciones y exportaciones que plantea el pacto, insistiendo en que debe estar "bien diseñado para salvaguardar a los agricultores y ganaderos".

UPA-UCE advierte que Extremadura, como principal productora de corderos de España con cerca del 30% del total nacional, podría verse "especialmente afectada" si no se adoptan protecciones adecuadas para evitar perturbaciones en el mercado.