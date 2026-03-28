Sporting-Deportivo: el equipo coruñés busca su quinta victoria en seis jornadas en El Molinón

El Deportivo visita esta noche al Sporting en El Molinón (21 horas) con la intención de seguir su buena racha de resultados. El cuadro coruñés acumula cuatro victorias en las últimas cinco jornadas, unos números que le permiten empezar la jornada en segunda posición, en zona de ascenso directo.

ALTAS, BAJAS Y POSIBLE ONCE

Hidalgo no podrá contar con Mella (lesionado para el resto de la temporada), Stoichkov por sanción y Lucas Noubi, concentrado con la selección de Bélgica sub 21. El técnico recupera a Loureiro tras superar un esguince de tobillo y a Dani Barcia, que fue baja contra el Zaragoza por ciclo de amarillas.

Yeremay sigue con su proceso de recuperación de una pubalgia. Está en la lista pero, en principio, no será titular. El once inicial puede ser el siguiente: Ferllo; Ximo Navarro, Loureiro, Comas, Quagliata; Riki, Villares; Altimira, Luismi, Soriano y Bil Nsongo.

Otra posibilidad sería jugar con dos delanteros, con la inclusión de Mulattieri o Zaka en lugar de Riki para mantener a Soriano en el doble pivote.

En el conjunto asturiano hay varios con pasado en A Coruña, empezando por el entrenador, Borja Jiménez. También futbolistas como Pablo Vázquez o Juan Otero y Corredera, estos dos últimos en el Fabril. El Sporting está a cinco puntos de la zona de play off. Sobre el equipo local habló Antonio Hidalgo: "Tienen diferentes registros. Corren muy bien y también cargan el área. Son una plantilla conformada para estar en la parte alta y en su casa son difíciles de batir". En El Molinón goleó 4-1 al Castellón

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