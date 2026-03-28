Ana Pastor sobre su etapa al frente de Fomento: "Para mí, el mantenimiento era la clave"

La exministra de Fomento y Sanidad, Ana Pastor, ha señalado directamente a la falta de planificación y mantenimiento como uno de los grandes problemas de las infraestructuras en Cataluña, con especial mención a la situación de Rodalies. En declaraciones al programa ‘Converses’ de COPE Catalunya, Pastor ha defendido que la gestión pública eficaz requiere de un profundo conocimiento técnico para priorizar las necesidades reales de los ciudadanos y ejecutar las obras con celeridad. A su juicio, no se puede simplemente delegar sin entender la materia que se tiene entre manos, un principio que aplicó durante su etapa al frente del ministerio.

Durante la entrevista, recordó su gestión en momentos de crisis económica, cuando se priorizaron actuaciones clave como la finalización de la Línea de Alta Velocidad Barcelona-Girona-frontera francesa, a la que se destinaron más de 800 millones de euros. Para Pastor, la clave en la gestión de infraestructuras es doble: por un lado, una planificación "perfectamente estructurada" y, por otro, una ejecución que combine "prisa y sin pausa". Subrayó que durante su mandato "lo más importante era el mantenimiento. Para mí, el mantenimiento era la clave".

Una gestión pública con conocimiento

Ana Pastor ha reivindicado la figura del político gestor frente a la idea de que los ministros son meras figuras de paso. "Para delegar hay que tener conocimiento de las cosas", ha afirmado, rechazando la división entre tecnócratas y políticos. Según la exministra, es fundamental que quien asume una cartera ministerial tenga un conocimiento profundo de las instituciones para poder dirigir equipos tan amplios como los de Fomento, con 65.000 profesionales, y manejar presupuestos millonarios. "Cuando se está gestionando lo público, hay que gestionarlo si cabe mejor que lo tuyo, privado", sentenció.

Pastor también ha alertado sobre uno de los grandes lastres para el desarrollo del país: el exceso de burocracia. Aunque defiende la necesidad de controles financieros y de legalidad para garantizar la seguridad jurídica, considera que muchos trámites son "absolutamente innecesarios" y paralizan proyectos durante años. Puso como ejemplo tramos de alta velocidad parados "cuatro años por un tema medioambiental" o la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat. En este sentido, aboga por buscar un "equilibrio entre la seguridad jurídica y lo razonable" para crear una administración "ágil y eficaz, y sin duplicidades".

El arte de presidir un Congreso convulso

Al rememorar su etapa como presidenta del Congreso de los Diputados (2016-2019), en una de las legislaturas más fragmentadas, Pastor ha compartido su metáfora preferida para describir la política: el juego del frontón. "Mientras más fuerte le das a la pelota, la pelota te vuelve más fuerte", ha explicado para argumentar que la confrontación desmedida no lleva a la victoria. Defiende que, si bien el debate de ideas es clave, debe hacerse siempre "con el respeto debido a las opiniones de otros".

Mientras más fuerte le das a la pelota, la pelota te vuelve más fuerte Ana Pastor exministra de Fomento y de Sanidad

Pastor ha subrayado que la clave para dirigir la cámara es "el equilibrio" y la "ecuanimidad", un respeto que "te lo ganas día a día" con actuaciones imparciales. En este contexto, ha mostrado su preocupación por el deterioro de la independencia de los órganos constitucionales. "No solo es como la mujer del César, no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo", ha advertido, lamentando la pérdida de neutralidad que observa en las instituciones parlamentarias actuales.

Un estado del bienestar bajo presión

Recientemente investida doctora honoris causa por la Universitat Abat Oliba CEU, Ana Pastor ha centrado su discurso en la necesidad de preservar el estado del bienestar, un sistema que "no es territorio conquistado". Ha alertado sobre los grandes retos que enfrenta, como una sociedad envejecida, la cronicidad y el coste de las nuevas tecnologías y fármacos. Su receta para protegerlo pasa por "generar riqueza, generar oportunidades, sin confrontación permanente y haciendo posible que lo que tengamos no lo perdamos".

Uno de los pilares de ese bienestar, la sanidad, atraviesa un momento crítico. Como médico y exministra del ramo, Pastor entiende las quejas de los profesionales. "Tenemos profesionales muy poco motivados, con un modelo en el que da igual hacer las cosas de forma excelente que hacerlas de forma mediana", ha afirmado con contundencia. Para la exministra, es urgente "repensar la planificación de recursos humanos" y crear un modelo de desarrollo profesional que incentive la excelencia para evitar la fuga de talento, calificando de "inhumano" el trato que reciben muchos médicos.

En su análisis, Pastor también ha señalado dos grandes problemas que afectan a la productividad del país: la burocracia y el absentismo. Sobre este último, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual" y a la "cultura de la responsabilidad", valores que considera que se han ido perdiendo. "Falta esa cultura de la responsabilidad que va unida al respeto a tu entorno", ha reflexionado, defendiendo que los políticos deberían ser "el espejo donde nos miráramos".

Finalmente, y en defensa de la vocación de servicio público, ha recordado una anécdota personal en la que tuvo que salvar la vida de un pasajero en un avión, demostrando que "uno es médico todos los días y a todas horas". Una defensa de la profesionalidad y la dedicación que, según ella, caracteriza a la gran mayoría de los funcionarios públicos de España, cuyo trabajo y salarios, en muchos casos, no se corresponden con su alta cualificación y responsabilidad.