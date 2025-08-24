Las playas de Castellón al más puro estilo 'Los vigilantes de la playa'

Las postas de socorrismo de Castellón serán como las de California o Miami, como explica en COPE la concejala de Turismo, Arantxa Miralles

No serán David Hasselhoff ni Pamela Anderson los próximos socorristas de la costa de Castellón pero sí que las playas de la capital de la Plana van a tener algunas similitudes a las californianas de Santa Mónica de la mítica serie ‘Los vigilantes de la playa’.

El Ayuntamiento está a punto de instalar nuevas duchas en el renovado paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador, concretamente en El Gurugú y Serradal, y que van a tener la silueta de tablas de surf para darle otro aire a la costa castellonense más moderno y vanguardista.

La concejala de Turismo es Arantxa Miralles y ha señalado en COPE que "dentro de poco nos llegan las duchas que se van a poner de tablas de surf que se van a poner en las playas de El Gurugú y el Serradal" y que son un avance de los cambios que va a sufrir el litoral de cara a 2026.

Miralles ha detallado que "le va a dar más calidad y modernidad a nuestras playas y un distintivo", antes de avanzar que "el año que viene tendremos más novedades con las postas y torres de socorrismo".

Socorristas

Las postas de nuestros vigilantes de la playa se van a poder instalar dentro de la arena. En la actualidad observan y vigilan el mar desde lo alto de una silla, pero para el próximo verano se van a instalar las llamativas casetas como las que hay en California o en Miami, en Estados Unidos.

"Dentro, las torres, serán tipo Los vigilantes de la playa pero personalizados" y avanza que las casetas "van a ser con los colores distintivos de Castellón y todo personalizado para nosotros" y que son los colores verde, amarillo y rojo de la bandera de la ciudad.

Un motivo que seguro que llevará a más de uno a querer fotografiarse en las playas de nuestra ciudad, como hace todo aquel que visita Santa Mónica.