Va a un bar de Madrid, avisa de que solo quiere tomar algo y cuando llega la cuenta no da crédito a lo que le han cobrado: por casi 100 euros

Si hay un punto de encuentro entre todos los españoles y en el que siempre puedes encontrarnos, ese es los bares. Ni qué decir tiene que se trata de lugares en donde nos ponemos al día con amigos, familiares y donde nos reunimos para dar buenas y malas noticias.

Siempre es bien recibido un café breve en un bar, una bebida o una comida o cena. Todo sea para poder juntarnos con los que más queremos y, también, para conocer a alguien. Y sí, da igual la estación que sea, porque siempre es bienvenido un rato en un bar.

Alamy Stock Photo Terraza en la plaza de los Fueros, Tudela

Cuando es primavera o verano, las terrazas están más que cotizadas, aunque no pase lo mismo en invierno ni en otoño. En esta nueva estación que estamos encarando, nos encontraremos menos en las terrazas, porque ya se empieza a notar el cambio de tiempo y de horario, pero siempre estaremos en un bar.

Y aunque las experiencias que tenemos normalmente son buenas en los bares, hay muchas veces en las que la situación puede con nosotros. Y para recoger estas experiencias está la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero.

La desorbitada cuenta después de ir a tomar algo

Historias con bares hay, por supuesto, unas cuantas. Desde conocer al amor de tu vida en uno de ellos, hasta hacer nuevos amigos y reírte de una anécdota que era imposible que pasara. Y sí, a veces nos reímos también de las malas experiencias.

Normalmente, esas malas experiencias se pueden ver en las reseñas que se dejan en los locales en Google, pero lo cierto es que a veces trascienden todas las fronteras. Tanto es así que la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero se dedica a recopilar algunas.

Muchos mensajes le llegan directamente a sus mensajes directos, y eso hace que después lo publiquen. Uno de esos mensajes llegaba de unos clientes de Madrid que fueron a un restaurante.

Avisaron, no obstante, antes de llegar ya avisaron de que lo único que querían era tomar algo. Eso, por otro lado, no surtió efecto, aunque ellos no lo supieron hasta que llegó la cuenta.

Y es que, al llegar la cuenta, vieron que les cobraron 99 euros. ¡Y solo habían tomado unas cuantas copas. Claro, cuando llegó el ticket desmenuzado, entendieron por qué les habían cobrado tanto.

“Un grupo de personas van a un restaurante de Madrid para tomar algo (ya avisaron que solo querían beber algo) no pidieron pan, no pidieron aperitivo, y les iban rellenando los vasos de agua también sin pedirlo ni una sola vez. Pues todo así de bien cobrado” decía la cuenta de X @SoyCamarero.

Como él mismo explicaba, en la carta no especificaban que eso costaba dinero y, además, los aperitivos eran solo unas galletas.

Lo que critica de los españoles que enciende las redes

Mudarse de ciudad para encontrar trabajo suele ser, casi siempre, complicado. A veces no es solo mudarse de ciudad, sino también de país. Es ahí donde te das cuenta de que haces un cambio de vida brutal y que, en tiempo récord, debes acostumbrarte a un nuevo país, costumbres, y modo de vida.

En definitiva, ir a un país de nuevas no suele ser un proceso sencillo. Por eso mismo, son muchos los que se mudan y deciden abrirse un canal en sus redes sociales, para documentar, poco a poco, las vivencias en su nueva casa.

Es el caso de Delfina, una joven argentina que acaba de mudarse a Madrid y que, a través de su canal, va contando cómo lo vive. Sin embargo, en uno de sus vídeos ha terminado patinando, al criticar un estereotipo de los españoles.

La línea 10 de Metro sufre aglomeraciones por las distintas obras que se están efectuando en Madrid

Resulta que ella paseaba por el Barrio Salamanca y, ahí, declaró que, aunque le parecía un barrio bonito, jamás se le ocurriría vivir ahí. “Viviría acá si tuviera que criar hijos, como una mujer mayor, una mamá” empezaba diciendo.

“Siento que la gente acá es muy 'juzgona', la gente está súper bien vestida pero a mí ese look pijo no me gusta. Necesito un poco más de barro. Los hombres muy guapos, pero los necesito un poco más arriba” acababa diciendo.