Dimite el primer día como camarera en un restaurante de Barcelona por lo que le obligan a firmar: "Famosos..."

Sabemos, sin ningún tipo de duda, lo complicado que es muchas veces encontrar trabajo. El hecho de buscar, sin preámbulos, suele ser un trabajo en sí mismo. Y es que inviertes muchísimo tiempo en montar el currículum, moverlo por las diferentes empresas, y ni qué decir tiene cuando te toca hacer entrevistas.

Suelen ser procesos muy largos, porque te citan para una o para más entrevistas, y es todo un camino que puede llevarte meses. Con eso ya cuentas cuando empiezas a buscar trabajo, por lo que, a menudo, necesitando el dinero para poder subsistir, llegas a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan.

Alamy Stock Photo Bar de cerveza artesanal y vinos naturales en la calle del Rec de Barcelona

Suelen ser trabajos muy honrados que requieren muchas horas y termina siendo especialmente cansado. Es importante tener en cuenta que son trabajos que deben tener unas condiciones muy atadas y bien especificadas, porque a menudo vemos cómo se pueden vulnerar esas condiciones laborales.

Hay, por cierto, quien decide no aceptarlas y, en cuanto ve que algo está rayando el límite, dimite. Es lo que le pasó a una joven de Barcelona, a la que contrataron en un famoso restaurante de la ciudad condal, y que se retiró el primer día.

La razón por la que dimitió enseguida

Esta experiencia de la joven la ha contado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero , que se dedica a recopilar este tipo de historias en su cuenta y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".

Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.

Alamy Stock Photo Personas toman una cerveza en una terraza de un bar de Barcelona

Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.

En otras, se pedía que a "la camarera le guste lo que haga y lo haga con amor y cariño, porque sino todo sale de mala gana. Si son aprendices, con más razón deben ser más felices de aprender una profesión".

No solo eso, sino que "amenazaban" al personal al decirles que si se equivocaban con una orden, se les cobraría lo olvidado, y si rompían una vajilla, se les cobraría 5 euros .

Como puntilla, el alojamiento que les ofrecían era una cama en medio de la cocina, por lo que puedes imaginar que no era especialmente salubre.

La condición impuesta por si venían famosos

Entre la larga lista de condiciones que les hacían firmar, le avisaban de qué debía hacer si venían personajes famosos al restaurante.

"Si asiste al restaurante una persona famosa, no pueden comentarlo con ningún otro cliente, a no ser que te lo pregunten. Tampoco la camarera puede pedir autógrafos ni hacerse fotos, la máxima discreción, y debe tener un comportamiento normal" sentenciaba.

Son solo algunas de las condiciones que le han hecho firmar a esta camarera, por lo que decidió no acudir nunca más a trabajar.