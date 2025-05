Queda con un chico por Tinder en Madrid y le termina estafando 150 euros: "Fui al mismo bar y lo volvió a hacer"

Publicado el 19 may 2025, 21:50

En plena era digital, donde las aplicaciones de citas se han convertido en un terreno habitual para conocer gente, no faltan quienes aprovechan esta confianza para engañar y estafar. Coral, una joven madrileña, ha compartido recientemente su desgarradora experiencia tras quedar con un chico conocido por Tinder y acabar siendo víctima de una estafa que le costó 150 euros. Su relato sirve de advertencia sobre una modalidad de engaño que puede pasar desapercibida si no se está alerta.

La historia que parecía real

Coral conoció al joven a través de Tinder, donde su perfil parecía bastante normal y atractivo. "Una persona en Tinder sobre todo entra por la vista y el que diga lo contrario ni ente", reconoce Coral. Lo que más le llamó la atención fue la pasión del chico por la lectura, algo que terminó de convencerla para quedar en persona. La cita tuvo lugar en un bar de tapas tradicional de Madrid, donde ambos conversaron tranquilamente. Sin embargo, todo cambió cuando el chico recibió una llamada telefónica que le hizo romper a llorar delante de Coral.

El joven relató una historia conmovedora: su hermana, enferma del sistema nervioso y viviendo en su país de origen, estaba muy grave y él necesitaba dinero para un billete para ir a verla. "Me pidió perdón, que lo sentía muchísimo, que era una situación familiar muy complicada", relata Coral. Conmovida, decidió ayudarle enviándole 150 euros por Bizum para que pudiera costear el viaje.

La estafa se repite

Lo que parecía un acto de generosidad terminó siendo una trampa. Coral, después de que el chico dejara de contestar sus mensajes, decidió regresar al mismo bar unos días después. Para su sorpresa, allí estaba el joven, pero acompañado esta vez por otra chica a la que estaba intentando engañar con la misma historia y la misma técnica: la llamada telefónica dramática y las lágrimas falsas. "Hizo exactamente lo mismo", confirma Coral, que observó la escena sin ser vista.

Decidida a no permitir que la estafaran otra vez ni que la historia se repitiera con alguien más, se acercó a la mesa y advirtió a la chica que no le diera el dinero. Cuando el joven fue confrontado, quedó en blanco y no supo qué responder. Coral ya había presentado denuncia policial, aunque la realidad es que recuperar el dinero mediante Bizum es complicado. Por eso, alerta a otras personas: "Si viene un tío contando su historia... tener cuidado, amigas."

Una vista de un bar típico de Madrid

Este caso pone de relieve cómo los engaños en plataformas de citas pueden adoptar formas muy elaboradas y emotivas para ganarse la confianza de la víctima. Es fundamental aprender a identificar señales de alerta para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.

Coral concluye su relato con un mensaje claro y necesario: "Es muy fuerte, ¿eh? Actuación de 10. Chapó." Un recordatorio para estar siempre alerta ante las artimañas más ingeniosas que se esconden tras perfiles aparentemente inofensivos.

La gente disfruta de una bebida al aire libre en la terraza de un bar en el centro de Madrid.

La experiencia de Coral no solo es un ejemplo más de cómo la confianza en personas desconocidas puede ser utilizada para fines ilícitos, sino también una invitación a la prudencia y la precaución en las relaciones virtuales que desembocan en encuentros reales. Mantente informado y protege tu seguridad siguiendo los consejos oficiales y aprendiendo a identificar las señales de peligro.