Pone un anuncio para dar clases de matemáticas y la oferta que le hacen le deja "patidifusa": "De lunes a viernes, una hora al día, 400 euros"

Alicia Martínez (@aliciamartinezct), física, matemática y meteoróloga que compagina su trabajo con clases particulares, ha decidido poner un anuncio en portales como Wallapop para encontrar nuevos alumnos. Lo que no esperaba era recibir una llamada que poco tenía que ver con ecuaciones o funciones, una historia que ha compartido en un vídeo que ya se ha vuelto viral. "Si os cuento una cosa que me acaba de pasar, vais a flipar", así comienza su relato.

No me quiere para clases particulares

La llamada comenzó de una forma que ya hizo sospechar a Alicia. Un hombre la contacta y le pregunta directamente: "¿Hola, buenas, he visto tu anuncio en Wallapop, eres universitaria?". Ella, desconcertada, le explica que no, que es una profesional de 26 años, licenciada en Física y Matemáticas. "Vale, pues no me quiere para clases particulares", pensó para sí misma, intuyendo que la conversación tomaría un rumbo inesperado, como así fue.

Alamy Stock Photo Adolescente estudiando matemáticas con tutor en casa

Es entonces cuando el interlocutor, que se presenta como "empresario", lanza su sorprendente oferta: "Es que estoy buscando a una mujer de entre 25 y 30 años para hablar con ella de lunes a viernes una hora al día por 400 € al mes". La joven, como ella misma confiesa, se ha quedado "patidifusa". No es la primera vez que los docentes se enfrentan a situaciones surrealistas, pero esta propuesta iba un paso más allá.

¿Un sugar daddy o no lo sé?

Ante la estupefacción de la profesora, el hombre insiste en "hacer una prueba de 10 minutos ahora mismo". Ella, tratando de entender la situación, le pregunta sobre qué tendrían que hablar, y él insiste: "De moda". En ese momento, Alicia comprende que las intenciones del hombre eran otras y que debía tomar cartas en el asunto. "A ver, señor, yo creo que usted no busca a alguien para hablar de moda", le espetó antes de rechazar la oferta y colgar.

Alamy Stock Photo Una estudiante recibe clases particulares de matemáticas

La historia no termina ahí. Alicia ha revisado el número en WhatsApp y ha descubierto algo revelador: la foto de perfil del hombre era una captura de pantalla de su móvil con varias aplicaciones, entre ellas, Tinder. Esta revelación la lleva a preguntarse: "¿Esto qué es? ¿Un sugar daddy o no lo sé?". La experiencia, que le ha dejado un "mal rollo", se suma a otras experiencias desconcertantes en el ámbito educativo.

La anécdota, que se aleja de la vocación docente de ayudar a jóvenes a encontrar su camino, pone de manifiesto las extrañas situaciones que pueden surgir en las plataformas de anuncios. "La gente no está bien de aquí", concluye la joven, dejando una pregunta abierta a sus seguidores: "¿Qué haríais?".