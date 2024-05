La profesora a la que sustituye vuelve la última semana de clase y sus alumnos no quieren: "Soborno"

Son muchos los profesores que dan sus primeros pasos como interinos o sustituyendo a una persona de baja laboral. Este es el caso de Sandra que se ha hecho viral en TikTok con un vídeo en el que comunica a sus alumnos que les dejará una semana antes de que terminen las clases. Son muchos los comentarios que acumula por la situación.

España obtuvo los peores resultados en el último informe PISA desde que la prueba educativa, la más importante del mundo, empezó a publicarse en el año 2000. Ahí el papel de los profesores es esencial desde Primaria. Su trabajo para preparar a estos jóvenes para que, cuando crezcan, estén lo más preparados posible es permanente.

A veces olvidamos la verdadera importancia que alberga la labor docente. Y es que formar a las futuras generaciones supone una misión crucial para seguir avanzando como sociedad. Por eso mismo, resulta clave que los maestros dispongan de todos los medios que puedan facilitar su tarea, una situación ideal que no siempre se cumple.

Los problemas a los que se enfrentan los profesores en la actualidad no solo abarcan el ámbito lectivo, sino que se prolongan hasta otros como el laboral, el social o el psicológico. No es nada sencillo dar clase cuando no tienes seguridad de que vas a volver a trabajar el año que viene, como la situación de esta joven.

Según la Cumbre Mundial de Innovación para la Educación, conocida bajo sus siglas anglosajonas WISE, el 75 por ciento de los expertos cree que la mejor estrategia para atraer y retener a los mejores maestros es ofrecer más alternativas para crecer profesionalmente. Por otra parte, el 57 por ciento ve la oferta de salarios más altos como un incentivo exitoso.

Paralelamente, 6 de cada 10 especialistas de WISE creen que los docentes no son tratados con suficiente respeto y dignidad en sus respectivos países. En el caso de España, esa proporción desciende incluso más, hasta situarse en el 34 por ciento. La percepción sobre los profesores en el país se caracteriza por la indiferencia.

Precisamente, esa mejor consideración social de su labor es uno de los requisitos que consideran fundamentales para mejorar profesionalmente, como la formación permanente, la actualización de conocimientos y el aumento de la capacidad crítica. Así como enfrentarse a la falta de tiempo, ya que es el principal impedimento para su desarrollo.

Despertar el interés de los estudiantes también es, sin duda, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los profesores en la actualidad. No es el caso de Sandra, ya que sus alumnos la adoran viendo la reacción que tienen cuando les comunica que ya no va a seguir siendo la responsable del curso.

"A ver chicos, ya sé que soy supercool", comienza su vídeo esta profesora, "pero, ¿queréis pensar una cosa, por favor, y no ser tan dramáticos?": "Yo el último día que estéis el viernes y luego el lunes y el martes tenéis excursión. En la excursión estáis unos con los otros. Nada. Pues vamos a sobornarla. Todo el mundo mañana con sus ahorros aquí".

Entre gritos de "soborno" de los niños acaba el vídeo que ha supuesto muchos tipos de comentarios. Algunos valoraban que los niños quieran tanto a su profesora, pero también hay quien piensa en la otra maestra: "Lo que hay que hacer es mirar por qué estuvo de baja y por qué quiere incorporarse antes de terminar el curso".