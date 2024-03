Una profesora de Secundaria, a cuadros, por lo que le han dejado sus alumnos en una clase: "Es maravilloso"

El ingenio de los alumnos puede alcanzar límites insospechados, más aún cuando hablamos de los exámenes o los trabajos. Por no hablar, desde luego, de las notas medias durante el curso. Si bien es cierto que las notas que obtengan depende en gran medida de ellos, hay ocasiones en las que los profesores son más exigentes y, por ello, la nota final no es la que los estudiantes esperan.

Y esto no solo ocurre en la Universidad, sino también en las escuelas y colegios de secundaria. Y esto es lo que ha compartido esta profesora de Secundaria de Sevilla, María Jesús, a través de su cuenta de X @Mariaj_hr. Broma o no, lo que está claro es que estos dos alumnos y trataron de 'chantajear' a su profesora de esta curiosa y divertida forma.

Una profesora de Secundaria, a cuadros, por lo que le han dejado sus alumnos en una clase

Esta joven profesora compartió un post en X, en el que escribió: "Y por estas cosas mi trabajo es maravilloso: llegar al aula y encontrarte esto de parte de dos alumnos/as".

A continuación adjuntó dos fotografías. En la primera, una carta escrita a mano: "Estimada María Jesús, te proporcionamos con la iniciativa de que nos subas un punto la media, este fajo de 1.900 euros", consta. En la otra fotografía, todo un fajo de billetes de 50 euros, perfectamente colocados en una sola fila.









Poco después descubríamos que se trataba en realidad de un alumno y una alumna, y no dos alumnas como muchos dieron por hecho al leer 'An' en una de las firmas. "Ya ni sobornos te puedo hacer, María Jesús", respondió precisamente uno de los alumnos protagonistas de la broma, en tono jocoso. "Pone dos alumnas, y encima de primaria, que yo sepa, no me llamo Ana", agregó el joven adolescente en otra respuesta al mensaje.

Al comprobar su perfil, podemos apreciar de que se trata de un adolescente y, por ende, la profesora parece ser de Secundaria. Tanta es la repercusión que ha ganado este post, que la docente tuvo que mencionar al artífice, Ángel.

"No existe ninguna Ana, es Ángel. Podéis hacerle cualquier pregunta y trasladar dudas a su cuenta por favor y gracias, que me tenéis el móvil fundido desde ayer", escribió la profesora.









Más de 24 mil 'me gusta' y cientos de comentarios

El post de esta profesora se hizo rápidamente viral. Desde el día 13 de marzo, estas fotografías acumulan ya cientos de comentarios y más de 24 mil 'me gusta'. Ha llegado a miles de personas y, como no podía ser de otra forma, ha recibido comentarios de todo tipo.





"Espero que cogieras el dinero y les enseñases el examen con un 0. Y en tu cuaderno un 10. A ver qué reacción tienen", escribió a modo de idea un usuario de X.

También ha habido quienes han aprovechado la ocasión para tratar de sacar provecho de esta situación de forma irónica: "Ángela es mi hija y acabo de enterarme de esto, el dinero obviamente me lo ha cogido de la cartera. Te he escrito por privado para que gestionemos la devolución. Gracias, María Jesús", bromea.









Ha habido quienes han recordado situaciones similares a lo largo de su vida o, al menos, durante su etapa educativa: "Remembers de cuando entregué a cierto profesor de universidad un examen con un billete de 20€ adjunto de forma obviamente irónica. Probablemente uno de mis peaks universitarios".









No obstante, hay quienes se han llegado a preguntar incluso si estos billetes son o no falsos. "¿Esto es verdad? Me quedo muerta si es así y si esos billetes son de verdad", se preguntó un usuario. Una premisa que rápidamente lapidó la profesora: "Espero que sepáis que son evidentemente: FALSOS JAJAJAJAJA".

"Bueno yo creo que me he pasado ya el juego como profesora. Procedo a la prejubilación", escribió de nuevo esta docente tras el enorme aluvión de comentarios y recciones a su mensaje.