Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026

Periodista y comunicador sevillano es muy reconocido por su labor periodística en materia cofrade. A los 20 años comenzó su etapa televisiva con el programa “Semana Santa de Sevilla”, que continuaría en otros medios. En la actualidad sigue vinculado a la prensa cofrade como colaborador de ABC y es hermano de la Esperanza Triana y costalero del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, hermano del Dulce Nombre, de la Estrella y de la Pastora de Triana. Como pregonero también cuenta con una destacada experiencia. Muy joven anunció la Semana Santa en su colegio y es muy recordado por el Pregón de las Glorias de Sevilla de 2007