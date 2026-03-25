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Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026

Periodista y comunicador sevillano es muy reconocido por su labor periodística en materia cofrade. A los 20 años comenzó su etapa televisiva con el programa “Semana Santa de Sevilla”, que continuaría en otros medios. En la actualidad sigue vinculado a la prensa cofrade como colaborador de ABC y es hermano de la Esperanza Triana y costalero del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, hermano del Dulce Nombre, de la Estrella y de la Pastora de Triana. Como pregonero también cuenta con una destacada experiencia. Muy joven anunció la Semana Santa en su colegio y es muy recordado por el Pregón de las Glorias de Sevilla de 2007

Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026
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José Antonio Rodríguez


Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

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