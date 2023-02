Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En total, Catalunya té 15 impostos propis en vigor, a través dels quals recapten el 5% del total d'impostos recaptats per la Generalitat (entre cedits, taxes i impostos propis). Parlem amb el president de la comissió d'economia i fiscalitat de foment del treball, Valentí Pic



- A Catalunya es paguen massa impostos?



Això depèn de la política de cadascú i de la seva percepció. Els impostos serveixen per a diferents coses, primer de tot és per recaptar i mantenir un estat de benestar. De Catalunya que els impostos També serveixen per atraure i mantenir la iniciativa en una economia de mercat i la iniciativa privada és imprescindible. Possiblement en el nostre territori el que tenim és una imatge de massa impostos i això objectivament no ajuda per atraure i mantenir el talent.





L'edatisme és un terme que fa referència a la discriminació i el menyspreu cap a les persones per la seva edat. Aquesta problemàtica social, que sovint passa desapercebuda, és una forma d'exclusió que afecta moltes persones de diferents edats i té conseqüències negatives per a la salut i el benestar.

L'edatisme és una forma d'estereotip que considera que les persones majors són menys valuoses o menys capacitades que les més joves. Això es manifesta en molts àmbits de la societat, com ara el laboral, on les persones majors sovint tenen menys oportunitats d'ocupació o són discriminades en els processos de selecció; en el sistema de salut, on els professionals poden subestimar les queixes o necessitats de les persones majors; i en la publicitat i els mitjans de comunicació, que sovint perpetuen imatges estereotipades i discriminatòries.





Salvador Sobral va aconseguir la puntuació més gran mai superada des d'aleshores al Festival d'Eurovisió el 2017, fet que el va catapultar a la fama i fer concerts als millors teatres del món amb una legió de seguidors a tots i cadascun dels països d'Europa i Amèrica. Recuperat completament de la seva malaltia cardíaca, que el va obligar a ser trasplantat de cor també el 2017, Salvador Sobral demostra unes apassionades ganes de viure i mostrar al món el seu talent i la seva música. I el públic agraeix aquest miracle. Torna a Barcelona el pròxim 23 de març a les nou del vespre al Palau de la Música. Parlem amb l'artista.