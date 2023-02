Hi ha massa pressió fiscal a Catalunya?

En total, Catalunya té 15 impostos propis en vigor, a través dels quals recapten el 5% del total d'impostos recaptats per la Generalitat (entre cedits, taxes i impostos propis). Parlem amb el president de la comissió d'economia i fiscalitat de foment del treball, Valentí Pic



- A Catalunya es paguen massa impostos?



Això depèn de la política de cadascú i de la seva percepció. Els impostos serveixen per a diferents coses, primer de tot és per recaptar i mantenir un estat de benestar. De Catalunya que els impostos També serveixen per atraure i mantenir la iniciativa en una economia de mercat i la iniciativa privada és imprescindible. Possiblement en el nostre territori el que tenim és una imatge de massa impostos i això objectivament no ajuda per atraure i mantenir el talent.



- Aquesta imatge que dona Catalunya és certa?



Els impostos no són determinants, avui en dia en un món globalitzat i digital tothom vol un financer, de vegades hi ha determinades empreses o persones que es mouen, els impostos és una variable més, si ens poséssim tots en aquest pla, tots aniríem als països fiscals. Tot s'ha de relativitzar, però és evident la compatibilitat és comparar, s'ha creat una imatge afable.



- La patronal del foment de treball ha presentat un dictamen sobre la possible inconstitucionalitat de l'impost de les grans fortunes. Això és així?



Els impostos pràcticament a tots els països del món Occidental tenen una estructura molt semblant després quan t'hi fiques i remenes els detalls són molt determinants un impost sobre les fortunes És una mica estrany i que podem homologar ràpidament.