Herrera: "El Banco de España ha advertido de que de aquí al 2050 vamos a necesitar 25 millones de inmigrantes"

Audio

Carlos Herrera analiza en su monólogo el adiós de Rafa Nadal a su último Mutua Madrid Open o de la necesidad de una regulación de la figura del cónyuge del presidente del Gobierno.

El comunicador ha comenzado recordando al escritor Paul Auster, autor de la 'Trilogía de Nueva York', fallecido este miércoles.

Nadal, un ejemplo

A continuación se ha referido a otro de los nombres del día, Rafa Nadal.. "Inyecta un poco de oxígeno en esta habitación viciada en la que se ha convertido el debate público en España. Ayer fue derrotado en octavos de final del Masters de Madrid y el mejor deportista español de todos los tiempos se despidió parcialmente desde luego del público español. Tiene por delante Roland Garros, las Olimpiadas, donde todo ya va a ser una despedida. Se despidió en cierta medida de su público de España. No sería justo que no le dedicáramos la importancia que merece".

"Hoy todos tenemos que celebrar que hemos tenido la oportunidad de ver en acción durante mucho tiempo a una leyenda del deporte. Hay dos generaciones de españoles que podremos decir a nuestros nietos hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, protagonizar remontadas épicas, superación constante en su lucha contra las lesiones, incluso cuando ha perdido como anoche ,Nadal nunca jamás ha defraudado y eso es algo que tenemos que agradecerle".

"Hemos podido ver como un grandísimo campeón no se hace a base de físico -que lo tiene, privilegiado- sino también una leyenda que se hace sobre todo a base de cabeza y de tesón. Jamás le hemos visto romper una raqueta, menospreciar al contrario, montar una escena. Esos son valores de los que toda la gente se llena la boca, pero son difíciles de encontrar... el equilibrio, el tesón, la disciplina, la fuerza de voluntad".

"Nadal es el ejemplo que se debería de poner a los chavales en España porque es un gran deportista y un ejemplo de equilibrio".

En la crónica política, continúa Herrera, "Feijóo presentó ayer una serie de iniciativas políticas como consecuencia de la espantada con amago de dimisión, el numerito que ha montado Pedro Sánchez en estos últimos días. El Partido Popular va a forzar la comparecencia de Sánchez en el Congreso si los socios no lo impiden, le forzará en el Senado y el PP denunciará el uso fraudulento por ejemplo de los golfos del CIS para encargar encuestas contrarias al interés general. Y no es que entren ya las encuestas en el terreno de la ficción o de la propaganda política, es que ha convertido su último sondeo en un instrumento de acoso a los jueces. Tezanos y su equipo de golfos han hecho del CIS un tribunal popular contra la justicia".

Regular la figura del cónyuge del presidente

"Y también el PP anunciado medidas para endurecer los mecanismos que garantiza la protección de la libertad de expresión, de la independencia judicial. Propone también regular la figura del cónyuge del presidente con mayor transparencia sobre su situación financiera y actividades profesionales. No hay un código de conducta del cónyuge del presidente o presidenta cuando la haya. Sí que lo hay en otros países".

"Y el gran fabulador ha pasado de amenazar a su partido con irse a amenazar a su partido con quedarse hasta el infinito. Primero sugiere que se va, pone a todo el mundo de los nervios, porque se ha cargado cualquier recambio su liderazgo y ahora dice que se queda hasta que el cuerpo aguante, bueno hasta que le de otro arrebato, pero que nadie abra un debate sucesorio".

"Hemos perdido la cuenta de todas las veces que este tío y a sus ministros les han sancionado por la Junta Electoral, la última es hacer propaganda de Salvador Illa utilizando su posición institucional en el Consejo Europeo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y el que va a luchar contra los bulos lleva dos días paseándose por televisiones y radios amigas, masajistas difundiendo bulos contra Núñez Feijóo. Dice Feijóo que si eres presidente, su mujer nunca trabajará en actividades relacionadas con contratos públicos o sospechosas de generar conflicto de intereses. Pues eso Sánchez lo convierte en que Feijóo no quiere que la esposa del presidente del Gobierno trabaje. Eso es Sánchez, un caradura, que toma el pelo de forma sistemática a toda la sociedad española, empezando por sus votantes y simpatizantes".

"Y además de las amenazas a los periodistas flota en el ambiente la amenaza contra los jueces, con la sugerencia de ir a una designación por mayoría absoluta y no mayoría cualificada, es decir, no 210 sino 176 en el Congreso para poder cambiar el Poder Judicial, que es lo que establece la ley actual. Seguramente no le dejará Bruselas, como ya no lo dijo la otra vez, pero por ahora no pasa de una velada amenaza, pero sigue siendo el sueño húmedo de este gobierno y de sus socios".

El futuro de las pensiones

"Y de ayer hay dos informes del Banco de España sobre la economía española, sobre el futuro de las pensiones, que desmonta las cuentas de la lechera de este gobierno. Ha advertido que vamos a necesitar de aquí al 2050, 25 millones de inmigrantes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo".

"Así cierra su etapa Pablo Hernández de Cos que ha sido un magnífico gobernador del Banco de España, o sea que a él también tendremos que despedirle como merece porque ha sido un excepcional gobernador, es un hombre joven, tiene un futuro espléndido por delante, que espero además que luego realice al servicio de la sociedad".

??? "Es todo tan burdo, es todo tan descarado, que ya hay que ser muy, muy, muy fanático para no darse cuenta de lo que está pasando"



?? Escucha el primer sonido del día en Herrera en COPEhttps://t.co/dLf9XSiqz6 — COPE (@COPE) May 1, 2024