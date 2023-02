Ciments contra l'edatisme

L'edatisme és un terme que fa referència a la discriminació i el menyspreu cap a les persones per la seva edat. Aquesta problemàtica social, que sovint passa desapercebuda, és una forma d'exclusió que afecta moltes persones de diferents edats i té conseqüències negatives per a la salut i el benestar.

L'edatisme és una forma d'estereotip que considera que les persones majors són menys valuoses o menys capacitades que les més joves. Això es manifesta en molts àmbits de la societat, com ara el laboral, on les persones majors sovint tenen menys oportunitats d'ocupació o són discriminades en els processos de selecció; en el sistema de salut, on els professionals poden subestimar les queixes o necessitats de les persones majors; i en la publicitat i els mitjans de comunicació, que sovint perpetuen imatges estereotipades i discriminatòries.

A més a més, l'edatisme també pot afectar la salut mental i física de les persones, ja que la discriminació i el menyspreu poden generar sentiments de frustració, impotència i aïllament social. Això pot portar a problemes de salut mental com la depressió o l'ansietat, i també pot afectar la salut física a través d'un accés més limitat als serveis de salut i un menor suport social.

Per combatre l'edatisme, és important trencar amb els estereotips i les actituds discriminatòries cap a les persones majors. Això implica fomentar una imatge positiva de la vellesa, reconèixer i valorar les contribucions que les persones majors fan a la societat i lluitar contra la discriminació en totes les seves formes.

En resum, l'edatisme és una problemàtica social crítica que afecta moltes persones i té conseqüències negatives per a la salut i el benestar. És rellevant prendre consciència d'aquesta qüestió i treballar per combatre la discriminació i promoure una imatge positiva de la vellesa en la societat.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor emèrit de comunicació de la UAO CEU i autor del llibre "Sénior: la vida que no cesa", Manel Domínguez (àudio).