Salvador Sobral aterra al Palau en el festival del Mil·lenni

Salvador Sobral va aconseguir la puntuació més gran mai superada des d'aleshores al Festival d'Eurovisió el 2017, fet que el va catapultar a la fama i fer concerts als millors teatres del món amb una legió de seguidors a tots i cadascun dels països d'Europa i Amèrica. Recuperat completament de la seva malaltia cardíaca, que el va obligar a ser trasplantat de cor també el 2017, Salvador Sobral demostra unes apassionades ganes de viure i mostrar al món el seu talent i la seva música. I el públic agraeix aquest miracle. Torna a Barcelona el pròxim 23 de març a les nou del vespre al Palau de la Música. Parlem amb l'artista.



- Tens un lligam especial en Catalunya i Barcelona?



Sí, vaig viure a Mallorca durant dos anys i després vaig estudiar jazz durant dos anys a Barcelona, la meva idea és tornar a viure allà.



- Què trobarem el Palau de la Música el pròxim 23 de març?



Ja he tocat en el darrer disc a Barcelona i el proper disc surt el setembre i faré un concert entremig . Trobarem coses molt diferents amb cançons que m'encanten, també hi haurà molts convidats i serà com una mena de celebració de la meva relació amb Catalunya i els museus catalans.



- Estàs convençut que hi haurà un abans i un després en aquest concert al Palau de la Música.



Això segur perquè és la meva sala preferida de tota Europa i només he estat una vegada. A més a més, en aquesta ocasió podré portar a la família i per mi és molt simbòlic.



- Com combinaràs el teu estil amb els artistes convidats?



Crec que els convidats tenen la mateixa filosofia, improvisació a l'escenari, llibertat, comunicació i interacció.