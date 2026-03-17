El mejor cocido lebaniego de Cantabria aterriza en el Hotel Enara de Valladolid

El Hotel Enara de Valladolid acoge desde este martes y hasta el próximo jueves, Día del Padre, las Jornadas del Cocido Lebaniego. Una iniciativa gastronómica que trae el sabor de los Picos de Europa a la ciudad de la mano del restaurante Hostal Remoña, ubicado en Espinama (Cantabria), y su premiado plato.

Un sabor premiado que viaja con su propia agua

La idea surgió de la amistad entre ambos establecimientos. Javier, director del hotel vallisoletano, probó el cocido en una de sus visitas a Cantabria y supo que tenía que traerlo. "Oye, esto lo tengo que llevar a Valladolid. Digo, esto lo tienen que probar allí mis paisanos", comentó. No se trata de un cocido cualquiera, ya que el Hostal Remoña ha ganado durante cuatro años el premio al mejor cocido lebaniego de la comarca.

Esto lo tengo que llevar a Valladolid" Javier Fernández Director Hotel Enara

Tal es el compromiso con la autenticidad que el equipo del Hostal Remoña ha viajado con todo el producto de kilómetro 0, incluyendo un elemento fundamental: el agua. "Se han traído hasta el agua para cocer los garbanzos", explica el director del Enara. En total, unos 100 litros de agua de Liébana para garantizar que el sabor sea exactamente el mismo que el que preparan en su restaurante, ya que, según explican, el agua de Valladolid es más dura.

Así se elabora la receta tradicional

La cocinera del restaurante desvela que "el secreto de toda la vida es la cecina de cabra salada y o huesos de cerdo también salados". El proceso comienza poniendo a remojo los garbanzos junto a la carne. Al día siguiente, se cuece primero la carne y el tocino, y tras unos 40 minutos se añaden los garbanzos y, por último, el chorizo, que es lo que menos tiempo necesita.

El secreto de toda la vida es la cecina de cabra salada y o huesos de cerdo también salados"

Con el caldo resultante se elabora una sopa, que es lo primero que se sirve en la mesa. Aparte, se prepara un relleno a base de huevo batido, cebolla, perejil y miga de pan, que se fríe a modo de tortilla. El plato se completa con repollo o berza, cocido y aderezado con un refrito de ajo, aceite y pimentón, que se sirve mezclado con los garbanzos.

Una oportunidad para el Día del Padre

Para Jesús, del Hostal Remoña, esta es una oportunidad para promocionar los productos de su tierra. "Me gusta dar promoción a los productos de la comarca de Liébana para que se conozcan fuera de Cantabria", afirma. Las jornadas han sido un éxito, con las reservas completas para martes y miércoles. Sin embargo, todavía quedan algunas mesas para el jueves 19 de marzo, una "forma fantástica de celebrar el Día del Padre", concluye el director del hotel.