Felipe Miñambres pide evitar la ansiedad y "confiar en el Tenerife"

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha pedido "confianza" y disfrutar del camino en una extensa entrevista en Deportes Cope Tenerife con Juanjo Ramos. A pesar de que el equipo solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, Miñambres ha lanzado un mensaje de tranquilidad, recordando que son "el equipo más goleador de los dos grupos, y el segundo menos goleado". El astorgano insiste en que, pese a la "ansiedad" del entorno, es momento de disfrutar. "El equipo te da la realidad de que tengas confianza en ellos", afirmó.

Un año para disfrutar

Miñambres ha recordado la "dificultad de la categoría" y ha pedido valorar la trayectoria del equipo. "Es un año en el que todos, hasta el día de hoy, debemos de disfrutar de lo que está, porque es muy difícil conseguir tantas victorias", señaló. Aunque reconoce que la racha de "ocho victorias seguidas quizá no es normal", tampoco lo es la actual. Por ello, el foco debe estar en el siguiente partido y no en hacer cuentas sobre el ascenso. "Lo más importante es ganar", sentenció, recordando que "a todo el mundo le cuesta ganar, y que acercándose al final, como pasa casi siempre, los de abajo aprietan". Sí aceptó que, como tardó tanto el 1-1 contra el Celta Fortuna, él "como toda la afición", también hizo "la cuenta del siete" (por la distancia a la que se hubiera quedado el rival).

Es un año en el que todos, hasta el día de hoy, debemos disfrutar" Felipe Miñambres Presidente del CD Tenerife

El club ya se prepara para un hipotético ascenso. Y aparte de las reuniones previstas, ha señalado la necesidad de acometer obras en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ya que hay que "cambiar algunas de las cosas por exigencias de LaLiga, para estar en norma y que no nos multen", como los banquillos, que deben ampliarse. El presidente lamenta que los trámites burocráticos vayan "un poco más lentas de lo que sería deseable", en relación a la lentitud del Cabildo Insular para mejorar el centenario recinto capitalino.

Miñambres también abordó uno de los "pocos lunares" de la temporada: las lesiones. Mostró especial preocupación por el caso de Marc Mateu. "No es normal, sí es una situación un poco anormal de un esguince que te lleve a lo que le ha llevado a él", confesó. En este sentido, admitió la necesidad de mejorar la comunicación en este aspecto para evitar especulaciones: "Hay que tratar las cosas con más normalidad. Hemos perdido eso en el fútbol y quizás debemos estar más cercanos con todos, tanto aficionados como medios".

Un buen director deportivo de consejeroS

En el plano institucional, Miñambres ha destacado la buena sintonía en el consejo de administración. Tuvo palabras de elogio para el máximo accionista, Rayco García, de quien dijo que "es un buen director deportivo de consejeros", y ha subrayado la importancia del grupo que ha formado. "Ahora lo que nosotros tenemos que demostrar es esa confianza y tratar de hacer un un gran club", añadió. También se refirió al futuro de jugadores como José León, cuya renovación se abordará al final de temporada porque "por encima de las personas y de las individualidades está lo que es el club, el grupo y el objetivo". Y reconoció que Enric Gallego está "cerca" de alcanzar la renovación automática porque "unos hitos ya los ha conseguido y otros los alcanzará pronto".

El presidente se mostró ambicioso con el futuro de la cantera, ante la posibilidad de que tanto el Tenerife B como el Tenerife C puedan ascender de categoría. "Ojalá puedan ser esos los mayores problemas, que sean éxitos deportivos. Del éxito deportivo, se puede sacar provecho; del fracaso, seguro que no", argumentó, reconociendo que sería un reto económico pero una gran noticia para la entidad.

A mí me gustaría que hubiese un derbi (la próxima temporada)" Felipe Miñambres Presidente del CD Tenerife

derbi canario EN SEGUNDA

De cara a la próxima temporada y soñando con el ascenso, Felipe Miñambres no ocultó su preferencia por un enfrentamiento con el máximo rival. "A mí me gustaría que hubiese un derbi", declaró. El presidente recordó su etapa como jugador, en la que no pudo disfrutar de victorias ante la UD Las Palmas. "Me gustaría ganarlos", concluyó con una sonrisa, dejando claro su deseo de volver a vivir un partido de máxima rivalidad canaria en el fútbol profesional.