Una visita por el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y la incógnita de su futuro traslado: "Mucha delicadeza"

Las obras del nuevo edificio del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria avanzan “a buen ritmo”. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado los trabajos, que se encuentran al 65% de su ejecución y ha confirmado que el nuevo museo estará terminado a finales de este año.

Un nuevo edificio de 11.000 metros cuadrados, de los cuales 4.000 serán de espacio para exponer tanto la colección del Museo de Prehistoria y Arqueología como otras exposiciones temporales. Todo esto, además, con una construcción sostenible y que costará cerca de 50 millones de euros.

El director del Mupac, Roberto Ontañón, ha acompañado a la presidenta y, en declaraciones a COPE Cantabria ha asegurado que el proyecto está superando sus expectativas iniciales y lo ha calificado de "espectacular". El nuevo Mupac se presenta como un edificio integrado en el urbanismo de Santander, con una entrada transparente que invitará al público a entrar y descubrir sus colecciones.

De la entrega del edificio a la apertura de puertas, todavía tendrán que pasar unos cuantos meses" Roberto Ontañón Director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

Un traslado programado al milímetro

Aunque la finalización del edificio está prevista para finales de este año, el museo no abrirá sus puertas al público hasta 2027. Según ha explicado Roberto Ontañón, este lapso es imprescindible para acometer el complejo proyecto museográfico y el traslado de todas las piezas y fondos que actualmente se encuentran repartidos en tres sedes diferentes: la exposición del Mercado del Este, los almacenes de Guarnizo y las instalaciones en el Archivo Provincial.

El director del Mupac ha subrayado que el trabajo no termina con la entrega del edificio. "Tendremos que utilizar ese edificio para instalar el propio museo", ha señalado. Este proceso incluye el montaje de las áreas internas, como almacenes, laboratorios y zonas de administración, y de toda la parte pública, que abarca la exposición permanente, una reserva visitable y más de 3.000 metros cuadrados para exposiciones.

El nuevo edificio que albergará el Mupac tendrá tres veces más espacio que el actual

El desmontaje, embalaje y traslado de los tesoros del patrimonio arqueológico de Cantabria es una tarea de "una delicadeza exquisita" que llevará "muchos meses". Ontañón ha confirmado que la programación de estos trabajos ya está hecha, pero prefiere ser cauto con los plazos.

Un museo para experimentar la prehistoria

El nuevo Mupac nace con la ambición de ser un museo a la altura de las tecnologías actuales para atraer a todos los públicos, especialmente a los más jóvenes. "A la gente joven hay que hablarle en su lenguaje", ha destacado Ontañón. Por ello, no será un espacio "totalmente tecnologizado", sino que ofrecerá un equilibrio entre la contemplación directa de las piezas y la incorporación de experiencias inmersivas y participativas.

El visitante podrá disfrutar de las colecciones con el máximo confort y en un entorno con unas condiciones de conservación óptimas, pero también "vivir experiencias", como ha detallado el director. El proyecto contempla el uso de realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual sobre las propias vitrinas para enriquecer la información de los objetos expuestos.

La gente va a poder visitar una cueva con arte rupestre que no se puede visitar al público actualmente" Roberto Ontañón Director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

Además, el museo contará con una sala inmersiva, un espacio específicamente diseñado para ofrecer una experiencia en 3D a grupos de visitantes. En ella se mostrarán principalmente contenidos relacionados con el arte rupestre, permitiendo que el público pueda "visitar una cueva con arte rupestre que no se puede visitar al público actualmente por razones de conservación", ha concluido Ontañón.