La hostelería de Valladolid vive una Navidad de récord: restaurantes casi llenos y la comida para llevar en auge

La hostelería de Valladolid vive una Navidad de récord. Según ha explicado Jaime Fernández, presidente de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, las reservas para la cena de Nochevieja ya alcanzan el 80% de ocupación en los restaurantes que abren sus puertas. La situación es aún mejor para el día de Año Nuevo, cuando será "prácticamente imposible encontrar una mesa para comer", ha asegurado.

Salir más y cocinar menos, las nuevas tendencias

Fernández ha destacado un cambio en los hábitos de los ciudadanos, que muestran un deseo creciente por celebrar fuera. "La gente quiere salir y vestirse, cada vez más", ha señalado, una mentalidad que se resume en la percepción de que "vamos a disfrutar, la vida es así". Este impulso se refleja en la alta afluencia que se vive en las calles de la ciudad.

Paralelamente, ha surgido con fuerza una nueva costumbre: la comida para llevar. El presidente de los hosteleros explica que muchas personas que se reúnen en casas o apartamentos turísticos prefieren encargar los menús porque, según sus palabras, "la gente no quiere trabajar en casa, prefiere llevarlo mucho más cómodo y disfrutarlo de esa manera".

Previsión y el auge del turismo navideño

La anticipación ha sido una de las claves del éxito. Fernández ha confirmado que las reservas para días señalados como Navidad, Año Nuevo y Reyes comenzaron a realizarse "desde noviembre", con hasta dos meses de antelación. Este fenómeno se ve impulsado por el crecimiento del turismo navideño en Valladolid, que según el hostelero "es una pasada" y beneficia a todo el sector, desde los restaurantes hasta los bares de tapas.

El perfil de cliente durante estas fechas es muy heterogéneo, con familias, parejas y grupos de amigos. Sin embargo, cada celebración tiene su propia dinámica. La Nochebuena es más familiar y centrada en casa, mientras que la Nochevieja es diferente. "La Navidad es la Navidad y Nochevieja, pues es más fiesta", ha sentenciado Fernández.

Precios ajustados y vocación de servicio

A pesar de la subida de precios generalizada, Fernández ha asegurado que el sector ha hecho un esfuerzo por ofrecer menús ajustados, con precios que oscilan entre los 30 y los 60 euros para adaptarse a todos los bolsillos. "Somos conscientes de cómo está la economía", ha subrayado, destacando la vocación de un sector que trabaja cuando los demás disfrutan porque "es bonito hacer feliz a la gente".

El balance del año para la hostelería vallisoletana ha sido muy positivo, un éxito que Fernández atribuye a la colaboración público-privada. De cara al futuro, el deseo es claro: "salud y trabajo".