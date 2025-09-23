Pide que nunca pongas una reseña en un restaurante antes de irte por lo que le pasó: "Me parece una situación tan violenta"

La 'tiktoker' @thunderkiiwi ha compartido una advertencia muy clara con sus seguidores tras vivir una experiencia que califica de "absolutamente surrealista". En un vídeo de TikTok, la joven ha relatado el tenso momento que ha experimentado en un restaurante, lanzando una recomendación directa: "Nunca dejéis una reseña en un sitio mientras estáis en ese sitio". Su historia se ha viralizado rápidamente, poniendo de manifiesto la creciente tensión que puede surgir entre las valoraciones de los clientes y la reacción de los hosteleros, una situación que muchos han vivido, como le ocurrió a este comensal cuya reseña recibió una contundente respuesta del dueño.

Todo ha comenzado durante una cena en un buffet libre asiático. Mientras disfrutaba de la comida, @thunderkiiwi ha decidido publicar una reseña. Según cuenta, su comentario era mayormente positivo, destacando que "estaba todo superrico", pero incluía una pequeña queja sobre una práctica que ha observado. En su crítica, ha señalado que el restaurante parecía tardar aposta en traer la comida para que te llenes antes y pues gastes menos, una estrategia que, según ella, es habitual en muchos buffets de este tipo.

¿Eres la de la reseña?

El conflicto ha estallado cuando se disponía a abandonar el local. Tras salir del baño, una de las camareras se le ha acercado y la ha llamado por su nombre, algo que ha dejado a la 'tiktoker' completamente desconcertada. La empleada le ha preguntado directamente: "¿Eres la de la reseña?". Acto seguido, ha comenzado a darle todo tipo de excusas por la tardanza, argumentando que era viernes, que estaban desbordados y que habían servido "80 platos".

Alamy Stock Photo Un código QR para acceder a Google Review y poner una reseña al negocio

La joven ha relatado que se ha sentido muy "tensa" e incómoda, ya que no era la primera vez que visitaba el restaurante y sabía que esa lentitud en el servicio no era algo puntual de ese día. "Yo creo que se pensaba que me estaba quejando como de ese día concreto", ha explicado en el vídeo, "pero no era la primera vez que iba y eso es algo que suele pasar". La situación es un ejemplo de cómo una queja por un pésimo servicio puede destapar prácticas inesperadas en restaurantes con buenas reseñas.

Una petición inesperada

La camarera, no contenta con las justificaciones, le ha hecho una petición final: "A ver si a la próxima... puedes editar la reseña". Esta solicitud ha terminado de asombrar a @thunderkiiwi, que ha descrito el abordaje como algo totalmente fuera de lugar. "O sea, hostia, que un poco más y me apunta con una pistola, te lo juro", ha expresado, y ha sentenciado que le pareció una "situación tan violenta". Para ella, existen formas mucho menos agresivas de gestionar una crítica, pero la manera en que la abordaron le ha resultado "tan invasivo y tan violento".

La 'tiktoker' ha confirmado que, efectivamente, ha editado la reseña, pero para añadir todo lo que había sucedido. Su valoración se ha vuelto mucho más crítica, calificando el comportamiento del personal de "muy poco profesional, super invasivo, violento". La veracidad de las reseñas es un tema candente, y es interesante conocer cómo Google verifica si una reseña es falsa mediante inteligencia artificial.

Alamy Stock Photo Las manos de un hombre apuntan a un dispositivo de pantalla táctil con la búsqueda de Google.

Finalmente, @thunderkiiwi ha querido matizar que en el restaurante no se encontraba el personal habitual, sino un grupo de chicas muy jóvenes que podrían estar en prácticas. Sin embargo, su conclusión es firme y sirve como moraleja para otros comensales. "Anatado: la próxima vez que deje una reseña no lo haré estando allí. Me esperaré a salir porque, madre mía, o sea, wow", ha zanjado. Su caso recuerda a otros en los que un cliente deja una reseña y recibe una respuesta fulminante, demostrando el poder de las valoraciones online.